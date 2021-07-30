Кыргызгидромет: август будет жарче обычного

В ориентировочном месячном прогнозе Агентства по гидрометеорологии (Кыргызгдромет) при недавно образованном Госкомитете по экологии и климату содержится важное предупреждение.

В наступающем августе среднемесячная температура воздуха в долинных зонах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ожидается на один градус выше климатической нормы. И только в Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях и в предгорных, горных районах - около нормы.

Чуйская область. Среднемесячная температура воздуха будет +23…+25 градусов, в Кеминской долине и предгорных районах +15…+17. По ночам от +10…+15 до +18…+23, днем от +23…+28 до +33…+38. В Кеминской долине и в предгорных районах ночью от +3…+8 до +10…+15, днем от +19…+24 до +26…+31.

Иссык-Кульская область. Среднемесячная температура составит +17…+19 градусов. Ночью от +6…+11 до +13…+18, днем от +17…+22 до +24…+29.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха +18…+20 градусов. Ночью от +7…+12 до +13…+18, днем от +21…+26 до +30…+35.

Нарынская область. Среднемесячная температура воздуха составит +16…+18 градусов. Ночью от +5…+10 до +13…+18, днем от +18…+23 до +27…+32.

Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области. Среднемесячная температура воздуха +24…+26 градусов, в предгорных районах +20…+22. Ночью от +12…+17 до +18…+23, днем от +25…+30 до +33…+38. В предгорных районах по ночам от +9…+14 до +15…+20, днем от +22…+27 до +30…+35. В Токтогульском районе ночью +14…+19, днем от +23…+28 до +31…+36.

метео-экскурс

Динамика августовских температур в Бишкеке за более чем 120 лет метеонаблюдений подтверждает теорию глобального потепления. 16 августа 1997 года столбик термометра поднялся до 40,5 градуса. А 27 августа 1900 года было зафиксировано всего лишь 3,2 градуса тепла.

По данным многолетних наблюдений, средняя августовская температура воздуха в Бишкеке (22,9 градуса) лишь немного уступает среднемесячной июльской (24,5 градуса). При этом августовских осадков в Бишкеке обычно меньше всего в году - лишь 12 миллиметров. Хотя иногда и в августе возможны сильнейшие дожди. Так, 20 августа 1930 года в столице выпало за сутки 70 миллиметров осадков. Столько обычно выпадает за весь самый дождливый месяц - апрель.