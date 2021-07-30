Погода
$ 84.50 - 84.84
€ 98.67 - 100.05

Кыргызгидромет: август будет жарче обычного

391  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ориентировочном месячном прогнозе Агентства по гидрометеорологии (Кыргызгдромет) при недавно образованном Госкомитете по экологии и климату содержится важное предупреждение.

В наступающем августе среднемесячная температура воздуха в долинных зонах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ожидается на один градус выше климатической нормы. И только в Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях и в предгорных, горных районах - около нормы.

Чуйская область. Среднемесячная температура воздуха будет +23…+25 градусов, в Кеминской долине и предгорных районах +15…+17. По ночам от +10…+15 до +18…+23, днем от +23…+28 до +33…+38. В Кеминской долине и в предгорных районах ночью от +3…+8 до +10…+15, днем от +19…+24 до +26…+31.

Иссык-Кульская область. Среднемесячная температура составит +17…+19 градусов. Ночью от +6…+11 до +13…+18, днем от +17…+22 до +24…+29.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха +18…+20 градусов. Ночью от +7…+12 до +13…+18, днем от +21…+26 до +30…+35.

Нарынская область. Среднемесячная температура воздуха составит +16…+18 градусов. Ночью от +5…+10 до +13…+18, днем от +18…+23 до +27…+32.

Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области. Среднемесячная температура воздуха +24…+26 градусов, в предгорных районах +20…+22. Ночью от +12…+17 до +18…+23, днем от +25…+30 до +33…+38. В предгорных районах по ночам от +9…+14 до +15…+20, днем от +22…+27 до +30…+35. В Токтогульском районе ночью +14…+19, днем от +23…+28 до +31…+36.

метео-экскурс

Динамика августовских температур в Бишкеке за более чем 120 лет метеонаблюдений подтверждает теорию глобального потепления. 16 августа 1997 года столбик термометра поднялся до 40,5 градуса. А 27 августа 1900 года было зафиксировано всего лишь 3,2 градуса тепла.

По данным многолетних наблюдений, средняя августовская температура воздуха в Бишкеке (22,9 градуса) лишь немного уступает среднемесячной июльской (24,5 градуса). При этом августовских осадков в Бишкеке обычно меньше всего в году - лишь 12 миллиметров. Хотя иногда и в августе возможны сильнейшие дожди. Так, 20 августа 1930 года в столице выпало за сутки 70 миллиметров осадков. Столько обычно выпадает за весь самый дождливый месяц - апрель.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404151
Теги:
Кыргызгидромет, прогноз погоды
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  