Кубанычбек Омуралиев принял участие в конференции по экотуризму в Турции

В рамках работы по продвижению экономической дипломатии 28-29 июля 2021 г. Посол Кыргызской Республики в Турции Кубанычбек Омуралиев принял участие в 16-й конференции по экотуризму и устойчивому туризму, организованной Международным обществом экотуризма (TIES) и компанией "WorkshopTravelshop" в городе Токат, Турция.

На открытии мероприятия посол выступил в качестве спикера, в ходе которого представил презентацию о состоянии и потенциале туризма, в том числе экотуризма в нашей стране, участникам продемонстрировали видеоролик. Омуралиев отметил такие особенности экотуризма как велотуры, пеший ход в горы и альпинизм, лыжный спорт, "джайлоо-туризм", кумысолечение и другие. При этом обратил внимание на оценки международных экспертов, в том числе признание всемирно известными СМИ и агентствами, которые в 2019, 2020 и 2021 годах включали Кыргызстан в ТОП-10 стран для путешествий.

Пригласив участников конференции в Кыргызстан, Кубанычбек Омуралиев выразил готовность оказать содействие в установлении контактов между туроператорами двух стран.

Представители туристических компаний из Турции, США, Индии, Пакистана, Ирана и других стран выразили заинтересованность организовать турпоездки в нашу страну.

Отмечая большой потенциал экотуризма и условия для ведения бизнеса, Омуралиев призвал деловые круги инвестировать в сферу туризма.

В рамках мероприятия он также встретился с губернатором провинции Токат Озан Балджы, мэром города Эйюпом Эроглу, Исполнительным директором международного общества экотуризма (TIES) Джоном Бруно, главой "WorkshopTravelshop" Муртаза Календером, президентом сети отелей "Dedeman" Бану Дедеман, представителями туристических компаний и послами иностранных государств.

Также были проведены В2В встречи с туроператорами из разных стран, на которых была предоставлена информация, розданы брошюры и буклеты.