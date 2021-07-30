Солтонбекова: Проблема торговли людьми актуальна для нашей страны

Сегодня, 30 июля, во всем мире отмечают всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Проблема торговли людьми продолжает оставаться актуальной как для Кыргызстана, так и для всего мирового сообщества. Кыргызстан остается страной происхождения и транзита, в меньшей степени - страной назначения. Об этом в ходе пресс-конференции заявила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

- За последние годы Кыргызстан доказала свою приверженность в деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, этому свидетельствует возвращение после трехлетнего периода Кыргызской Республики во вторую группу в ежегодном докладе государственного департамента США, - отметила она в выступлении.

По ее словам, в республике накоплен определенный опыт по оказанию помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми, как по линии проектов международных организаций, так и в рамках государственного социального заказа.

Так, например, в настоящее время предоставляется временный приют (убежище) и оказывается реабилитационная, юридическая, социальная помощь лицам, пострадавшим от насилия, от торговли людьми.

Реализация общественными организациями государственного социального заказа на оказание услуг жертвам торговли людьми позволяет снизить нагрузку на государственные социальные службы и обеспечить адресную помощь данной уязвимой группе населения.

- Министерство здравоохранения и социального развития будет продолжать начатые инициативы и мероприятия, совместно со всеми партнерами и гражданским обществом по борьбе торговли людьми, - Ализа Солтонбекова. - Мы понимаем, что проблема борьбы с данным видом преступления должна быть продолжена с учетом новых тенденций, применения новых технологий и видов эксплуатации, а также совершенствования системы уголовного преследования преступников.