В Россию могут запретить въезд участвовавшим в массовых драках мигрантам

Министерство внутренних дел будет выдворять и запрещать въезд в Россию мигрантам, участвующим в массовых драках. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как подчеркивается, в последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые их них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в ряде субъектов Российской Федерации: в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге.

"Противоправная деятельность иностранных граждан сопровождалась насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан, а также применением силы в отношении представителей власти, воспрепятствованием нормальной деятельности органов государственной власти, движению транспорта", - отмечается в заявлении.

Участники таких инцидентов судебными органами привлекались к административной ответственности, им назначалось наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. А с учетом общественной опасности совершенных деяний приняты решения о неразрешении въезда указанным иностранным гражданам в Россию. Если они, предупредили в МВД РФ, самостоятельно не покинут территорию Российской Федерации, то будут приняты меры по их депортации.

"Для защиты прав и законных интересов граждан Министерством внутренних дел России принимались и будут приниматься все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по пресечению действий, посягающих на общественный порядок и безопасность. Иностранные граждане, совершающие правонарушения и преступления, будут привлекаться к установленной законом ответственности", - заявили в правоохранительном ведомстве.

Одна из самых крупных массовых драк с участием мигрантов произошла ночью 13 июля у метро "Кузьминки" в Москве. В ней приняли участие выходцы из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, более ста человек было задержано. И вот – очередной инцидент, в который в Санкт-Петербурге были вовлечены около двух десятков уроженцев Таджикистана и Чечни. Разборка между ними произошла вечером 28 июля. Полицейские, приехав на место, выяснили, что поводом послужил бытовой конфликт. На кадрах эксклюзивного видео видно, что выяснение отношений началось ещё на этаже в гостинице, после чего продолжилось на улице.

Пострадали двое, их госпитализировали с сотрясением головного мозга. В общей сложности стражи порядка задержали 70 человек. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О необходимости выдворять из страны мигрантов – участников массовых драк заявил на днях в ходе пресс-конференции и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Мы будем защищать права добропорядочных мигрантов. Но если это хулиганы, то их надо выявлять и возвращать на родину. Нам здесь не нужны такие хулиганы", - сказал он.