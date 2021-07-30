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Мэрия Бишкека предлагает стимулировать граждан, привившихся от COVID

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- Н Крайнова
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В Бишкеке в здании муниципалитета под председательством вице-мэра Виктории Мозгачёвой состоялось заседание городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает перс-служба мэрии.

На повестке дня у штаба была не только текущая ситуация в городе с распространением и заболеваемостью коронавирусной инфекцией, но еще и проводимая работа по вакцинации населения.

"По итогам заседания штаба районным администрациям поручено усилить информационно-разъяснительную работу среди населения на местах о важности получения вакцины от коронавирусной инфекции, внести предложения по стимулированию граждан, которые уже привились и тех, кто получат прививку в ближайшее время", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/404161
Теги:
вакцина, Бишкек, COVID-19, мэрия
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