Мэрия Бишкека предлагает стимулировать граждан, привившихся от COVID

В Бишкеке в здании муниципалитета под председательством вице-мэра Виктории Мозгачёвой состоялось заседание городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает перс-служба мэрии.

На повестке дня у штаба была не только текущая ситуация в городе с распространением и заболеваемостью коронавирусной инфекцией, но еще и проводимая работа по вакцинации населения.

"По итогам заседания штаба районным администрациям поручено усилить информационно-разъяснительную работу среди населения на местах о важности получения вакцины от коронавирусной инфекции, внести предложения по стимулированию граждан, которые уже привились и тех, кто получат прививку в ближайшее время", - говорится в сообщении мэрии.