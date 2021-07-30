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На Иссык-Куле сошел сель: затоплены дороги и несколько домов

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане, сегодня, 30 июля, около 04:30 в городе Балыкчи и на перевале Кескен-Бель, селах Кара-Тала и Оттук Тонского района обильные дожди вызвали сели. Об этом сообщает пресс-центр МЧС КР.

Внутренние дороги и канавы завалило песком и гравием, есть подтопления жилых домов. На 35 км трассы южнее Иссык-Куля участки дороги были повреждены селевыми потоками. Трасса по северу озера открыта. На место выехал министр МЧС КР Бообек Ажикеев и начальник управления МЧС по Иссык-Кульской области Замирбек Джумагазиев.

"С раннего утра очистные работы на территории проводят 15 спасателей Балыкчинского городского отделения МЧС, 2 единицы спецтехники и 20 спасателей Тонского районного отделения МЧС. Жертв нет. Подробности будут позже", - сообщает МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/404163
Теги:
Балыкчы, сель, Кыргызстан, Иссык-Куль, МЧС
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