На 40 процентов подорожала за год пшеница

Результаты ежедневного мониторинга средних потребительских цен на основные социально значимые продукты, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что цены на пшеницу в июле 2021 года в среднем по республике составили 29,15 сома и по сравнению с июлем прошлого года повысились на 8,2 сома, или на 39,3 процента. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

При этом, выше среднереспубликанского уровня розничные цены на пшеницу за этот период сложились в городах Бишкек (31,46 сома за кг), Токтогул (30,96 сома за кг), Исфана (30,73 сома за кг) и Узген (30 сомов за кг), минимальные цены на нее зафиксированы в селе Чаек (18 сомов за кг), в городах Каракол (20,87 сома за кг) и Кара-Суу (23,59 сома за кг).

В июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем розничные цены на пшеницу в республике повысились на 3,4 сома, или на 13,1 процента.

Наибольший рост цен на пшеницу по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в городах Токтогул - на 47,1 процента и Нарын - на 43,0 процента.