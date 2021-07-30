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В вузах России введут киберспортивные дисциплины

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- Александра Василькова
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Правительство России планирует к концу 2022 года запустить в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта. Об этом пишет "Коммерсант".

Речь идет как о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и о подготовке разработчиков игр. Инициатором идеи выступил "Ростелеком". В компании уверены, что компьютерные игры развивают интерес студентов к обучению, когнитивные способности и навыки командной работы. Образовательные программы по подготовке разработчиков игр на фоне нарастающего дефицита кадров в этой области будут востребованы, считают участники игрового рынка и вузы.

В "дорожной карте" "Новые коммуникационные интернет-технологии", которую 23 июля утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, говорится, что власти РФ хотят дополнить действующие образовательные программы вузов киберспортивными дисциплинами. Также к декабрю 2022 года предполагается ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.


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URL: https://www.vb.kg/404171
Теги:
вуз, Россия, студенты
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