В вузах России введут киберспортивные дисциплины

Правительство России планирует к концу 2022 года запустить в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта. Об этом пишет "Коммерсант".

Речь идет как о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и о подготовке разработчиков игр. Инициатором идеи выступил "Ростелеком". В компании уверены, что компьютерные игры развивают интерес студентов к обучению, когнитивные способности и навыки командной работы. Образовательные программы по подготовке разработчиков игр на фоне нарастающего дефицита кадров в этой области будут востребованы, считают участники игрового рынка и вузы.

В "дорожной карте" "Новые коммуникационные интернет-технологии", которую 23 июля утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, говорится, что власти РФ хотят дополнить действующие образовательные программы вузов киберспортивными дисциплинами. Также к декабрю 2022 года предполагается ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.