Кто он, первый учитель Кыргызстана?

Его яркой жизни итрагической гибели посвящена только что вышедшая из печати книга "Базаркул Данияров - первый педагог. Портрет на фоне эпохи".

Бросок из тьмы невежества к свету

Авторы новенькой книги - медики по основной профессии и энтузиасты–историки по призванию: приемная дочь Базаке, как педагога уважительно звали коллеги и ученики, Кутма Орузбаева–Даниярова и его внучатая племянница Асель Даниярова. Их настоящее открытие: множество редких изданий и архивных документов доказывают, что первым педагогом советского Кыргызстана был именно он, Базаркул Данияров (1897 - 1942).

Неправда, что Страна Ала–Тоо до 1917 года "была покрыта тьмой невежества". Нет, дорогого стоило хотя бы открытие в 1912–м Пишпекской мужской гимназии, средства на которую собирали и кыргызы, и русские Пишпекского уезда. Причем, кроме Пишпека, гимназии в Туркестанском крае были только в Верном, Ташкенте, Самарканде...

С конца XIX века по всему русскому Туркестану открывались русские школы, в основном это были начальные школы для детей переселенцев, церковно–приходские училища. Открывались и так называемые русско–туземные школы, и новометодные мусульманские школы, в них учили не только чтению Корана наизусть и арабской письменности, но и светским предметам. Эти школы строили и содержали на свои средства самые богатые манапы.

11–летний Данияр поступил учиться в первом наборе именно в такую новометодную школу, основанную в 1909 году в селе Тар–Суу знаменитым манапом Шабдан–баатыром. Потом была учеба в 1914–м в Токмакской русско–туземной школе и на подготовительных курсах Верненской мужской гимназии в 1915 - 1916 годах.

Затем грянули восстание 1916 года и революции 1917–го. Голод, нужда, лишения обрушились на бывшую зажиточную большую семью Данияровых, как и на всех кыргызстанцев. От голода и болезней несколько близких родственников Базаркула погибли, тяжко было и самому юноше.

Базаркула спасла случайная встреча с акыном и общественным деятелем Ысаком Шайбековым. Тот с мандатом от батраков Пишпекского уезда ехал в Верный, еще не переименованный в Алма–Ату, на съезд бедняков Семиреченской области. Ысак взял Базаркула с собой и устроил на 6–месячные курсы подготовки учителей первой ступени в Верном.

В мае 1919–го Базаркул закончил эти курсы и получил свидетельство учителя: в числе самых первых из кыргызов и кыргызстанцев советского времени!

А вскоре в Верный пришел запрос из Ташкента - примем на учебу 15 студентов кыргызской и казахской национальностей. Базаркул попал в число счастливчиков. Он учился в Ташкенте в Киргизском институте просвещения - "киргизами" тогда официально называли и кыргызов, и казахов.

Однокашниками Базаркула были будущие народные комиссары просвещения республики Касым Тыныстанов и Осмонкул Алиев, из этого Киринпроса выросли корни их дружбы.

Старшим товарищем "большой каракиргизской тройки" стал замдиректора Киринпроса Петр Юдахин, брат автора знаменитых кыргызско–русских словарей Константина Юдахина.

Как одному из лучших студентов Киринпроса Даниярову доверили одновременно с его учебой на старших курсах еще и преподавать "киргизский язык" (то есть и кыргызский, и казахский) младшекурсникам и вести занятия в Образцовой школе при институте.

Ближе к концу учебы и педпрактики в Киринпросе Базаркула премировали поездкой в Петроград для ознакомления с его достопримечательностями и в Москву на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку. На ВСХВ, помимо всего прочего, были архитектурно грандиозные павильоны "Туркестан" и "Киргизия".

Жаль, что последние почти 100 лет об этих чудо–павильонах и их богатых экспонатах нет интересных публикаций. И в новой книге о тех павильонах только вскользь упомянуто.

Кадровые секреты

После окончания Киринпроса Данияров учительствовал в Образцовой школе при институте. Плюс преподавание "киргизского языка и литературы" в Гидротехническом техникуме и в школе ФЗУ при Управлении Ташкентского государственного трамвая.

А в июне 1924–го Наркомпрос Туркестанской АССР направил Базаркула на руководящую преподавательскую работу в Джалал–Абад.

Секрет нового назначения был в следующем. Готовилось создание Кара–Киргизской автономной области, и столицей ее предполагалось сделать Джалал–Абад с временным размещением органов власти новой автономии в Пишпеке.

Однако в Джалал–Абаде подходящих зданий не нашлось не только для новых органов власти, но даже для одногодичных курсов подготовки учителей. Явно сам Данияров придумал ему название - "Начальный воспитательный курс свободного каракыргыза". Из–за отсутствия помещений пришлось преподавателям вместе со "свободными кара–киргизскими слушателями" перебраться в Ош, там занятия организовали в здании бывшей конюшни.

Вскоре Данияров стал инициатором создания первого учебного заведения, предоставлявшего образование выше школьного на кыргызском языке: Ошского педтехникума.

В поддержку этой данияровской инициативы писали: "Вот уже 7 с лишним лет, как власть перешла в руки рабочих и дехкан. Но, невзирая на таковой срок, культурный уровень кара–киргизского населения слишком низок! В кишлаках продолжают царствовать прежняя темнота и невежество. Это объясняется исключительно тем обстоятельством, что нет в достаточном количестве школ. А создать таковые в достаточном количестве при полном отсутствии каракиргизского учительского персонала безусловно нельзя".

Завучем нового Ошского педтехникума и тамошним преподавателем кыргызского языка и литературы Данияров был до сентября 1925–го, когда его перевели на работу в Пишпек - заведующим учебной частью "Киргизского института просвещения и заместителем председателя "Киргизской научной комиссии". Биографы Даниярова отмечают, что новое пишпекское учебное заведение, в котором со дня основания работал Базаркул, называлось так же, как его alma mater в Ташкенте - Киргизский институт просвещения. Но если в Ташкенте в Киринпросе обучение шло на казахском и русском языках, то в Пишпеке на кыргызском и русском. Впервые в истории ставилась задача подготовить квалифицированные кыргызские кадры системы образования.

Пока готовили открытие нашего Киринпроса, название успели уточнить: "Киргизский центральный педтехникум". Решение финансировать его с октября 1925 года из госбюджета подписано на самом высоком уровне - Алексеем Рыковым, сменившим Ленина на должностях председателя Советов Народных Комиссаров СССР и РСФСР.

Директором Киргизского центрального педтехникума стал переехавший во Фрунзе из Ташкента Петр Юдахин. О его огромной роли в создании Кыргызского педтехникума газета "Эркин Тоо" 28 декабря 1925 года написала под красноречивым заголовком "Если работаешь - работай, как этот человек!".

После пожара

Юдахин работал в тандеме со своим заместителем - заведующим учебной частью и преподавателем кыргызского языка и литературы Данияровым. Сам Юдахин со своим прекрасным знанием кыргызского языка преподавал в педтехникуме русский язык и литературу. Историю тюркских народов преподавал Саул Абрамзон, занятия по рисованию вели художники Владимир Образцов и Александр Игнатьев.

Много громких имен и среди выпускников Центрального педтехникума. Писатели Боконбаев, Маликов, Осмонов, Джантошев, Элебаев, Джамгырчиев, Абдукаимов, Шукурбеков. Ученые–филологи Саманчин, Бектенов, Байджиев. Композитор Малдыбаев, художник Айтиев, актрисы Куттубаева и Туменбаева–Карасаева. В честь них названы улицы в Бишкеке и других городах и весях. В честь Петра Юдахина и Базаркула Даниярова - пока нет.

В 1929–м Петр Юдахин после тяжелой болезни безвременно ушел из жизни. На посту директора Педтехникума его сменил Базаркул Данияров. Но... 27 декабря 1930–го во время детского спектакля на сцене техникума вспыхнул пожар из–за упавшей керосиновой лампы. Зрители кинулись к выходу, в давке дети получили травмы, были погибшие.

До этого 5 месяцев подряд Данияров был в командировке на хлебозаготовках в Ошском округе. Все равно Базаркула вместе с его замами Семеном Семеновым и Евгением Петровским привлекли к суду и приговорили к лишению свободы сроком по одному году каждому.

Однако, "принимая во внимание их безупречную работу на культурном фронте, долголетнюю работу по подготовке будущих строителей социализма", приговор решили считать условным.

Затем в биографии Даниярова была в 1931–1934 годах работа заведующим учебно–методическим отделом Наркомпроса. Несколько месяцев Базаркул даже занимал должность и. о. наркома, пока народный комиссар Токчоро Джолдошев по дурацкой практике тех лет был на сельхозработах.

С 1934–го начались, как и на всю интеллигенцию, гонения на Даниярова, исключение из партии за "соцпроисхождение" и "дружбу с манапами Шабдановыми". Базаркула отправили в Ош - преподавателем Полеводческого техникума.

В 1937–м Даниярова арестовали, за те же соцпроисхождение и дружбу приговорили к 10 годам лишения свободы. Из концлагеря в Свердловской области он писал жене Гафифе горькие письма, что он был "истинно народным учителем, честно и с чистым сердцем трудился, на этом пути и умру".

От прежнего своего коммунистического атеизма Базаркул бесповоротно отошел. Писал Гафифе из концлагеря: "Будет так, как угодно Богу. Такова эпоха, это и есть история. С незапамятных времен люди угнетали и убивали друг друга. Видно, такова участь многих людей, и я один из них".

По официальной справке Данияров умер в концлагере у села Ивдель Свердловской области 1 декабря 1942 года.

Скорее всего, это официальная ложь. Потому что последнее письмо от Базаркула датировано 4 июня 1941 года. Вероятно, вскоре после этого Даниярова насмерть замучили на лесоповале.