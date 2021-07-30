В Панфиловском районе раскрыт ряд разбойных нападений

Сотрудниками милиции СКМ ГУВД Чуйской области совместно с СКМ ОВД Панфиловского района раскрыт ряд разбойных нападений, сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД.

В ОВД Панфиловского района с заявлением обратилась местная жительница 32-летняя О.А. - продавщица торгового павильона. Она сообщила о совершенном разбойном нападении. По ее словам, 7 июля 2021 года примерно в 00:10 часов двое неизвестных ворвались в магазин, угрожая ножом, похитили выручку 14 тысяч сомов и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Панфиловского района по признакам преступления предусмотренного ст. 202 (разбой) УК КР. Было начато досудебное производство. Назначена необходимая экспертиза.

Для раскрытия разбойного нападения была создана рабочая группа из наиболее опытных и подготовленных сотрудников СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Панфиловского рай она. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности налетчиков, которые были задержаны и доставлены в ОВД района, ими оказались местные жители Р.Т. 2000 года рождения и Т.А. и 2003 года рождения.

Сотрудники милиции установили причастность задержанных к двум другим фактам разбойного нападения, имевшим место в Жайылском районе

Чуйской области. По ним проводятся следственно-оперативные мероприятия. Досудебное производство продолжается.