Погода
$ 84.50 - 84.84
€ 98.67 - 100.05

Власти Подмосковья усилят взаимодействие с диаспоральными сообществами

257  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Управлении по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД России по Московской области состоялась встреча его сотрудников с представителями диаспоральных общественных организаций Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Участие в диалоге принял первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Владимир Герасименко.

Как сообщили в этом ведомстве, открывая встречу, заместитель начальника УВМ Алексей Дьяконов подчеркнул ее особую значимость, поскольку, по его словам, потребность в ней назрела уже давно. "Хочу отметить, что нам, как сотрудникам полиции, очень важно организовать плотное взаимодействие с представителями национальных объединений, имеющих влияние на своих соотечественников и возможность донести до них важную и порой срочную информацию", - сказал Дьяконов. По его словам, в условиях сложной эпидемиологической обстановки собрать такое количество специалистов было проблематично, а онлайн-формат совещания не позволил бы организовать продуктивный обмен мнениями.

Для обсуждения были выбраны наиболее актуальные в настоящее время проблемы. В их числе - урегулирование правового положения иностранцев, защита их прав, вакцинация, профилактика массовых несанкционированных мероприятий с участием иностранных граждан, организация эффективного информационного обмена и другие.

Согласно официальной статистике, в настоящее время на территории Московской области находится порядка 135 тысяч мигрантов, входящих в группу риска, включая тех, кто не встал на миграционный учет. При этом практически треть из них являются несовершеннолетними, которые посещают образовательные учреждения в Московской области

На встрече активистам диаспор напомнили о положениях Указа президента РФ от 15 июня 2021 года, предусматривающего временное упрощение пребывания иностранных граждан в стране. "Обращаем внимание, что до 30 сентября к иностранцам не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы Российской Федерации, за исключением лиц, совершивших правонарушения, освобождаемых из мест лишения свободы, а также нарушивших законодательство о госгранице РФ, или создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - отметил начальник отдела иммиграционного отдела А. Святюк.

О правовых последствиях, связанных с выдворением или депортацией, рассказал начальник отдела по вопросам депортации, реадмисии и ограничения въезда иностранным гражданам С. Литвинов. "За нарушение режима пребывания иностранному гражданину может быть установлен запрет на въезд сроком на 3, 5 или 10 лет, в зависимости от периода незаконного нахождения в России", - проинформировал он.

В ходе последующей дискуссии затрагивались не только наиболее острые для мигрантов проблемы, но и резонансные события, связанные с их пребыванием, в том числе недавняя массовая драка мигрантов в районе метро "Кузьминки" в Москве,

Отвечая на вопрос почетного председателя Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкула Аттокурова о том, как защитить трудовых мигрантов от недобросовестных работодателей, первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Владимир Герасименко сказал: "Я посоветовал бы для поиска работы использовать официальные ресурсы, в частности в Едином миграционном центре имеется база вакансий, в которой имеется порядка одной тысячи предложений от проверенных работодателей Подмосковья. В случае же если мигрант уже столкнулся с нарушением его прав, то он может позвонить на "горячую линию", где специалисты этого центра разъяснят, куда необходимо обратится, а в случае необходимости направят в правоохранительные органы для проведения проверки. Такой опыт уже наработан".

Был поднят вопрос и о вакцинации трудовых мигрантов. "В ближайшее время региональными властями будет организован пункт вакцинации на территории Единого миграционного центра. Трудовые мигранты смогут внести свой вклад в борьбу с коронавирусом и сделать прививку вакциной "Спутник Лайт" при прохождении медицинского освидетельствования перед оформлением патента. Данная услуга оказывается на платной основе, ее стоимость 1300 рублей. Просим вас организовать разъяснительную работу с соотечественниками о важности вакцинации. Только общими усилиями мы сможем побороть эту заразу", - призвал Владимир Герасименко.

Стороны также договорились о создании региональной информационной платформы для оперативного обмена сведениями между диаспорами, правоохранительными органами и органами власти. Все сошлись во мнении, что актуальных вопросов за время пандемии накопилась очень много и для выработки решений потребуется еще не одна такая встреча. Следующую предложено провести в Доме правительства Московской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404176
Теги:
Россия, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  