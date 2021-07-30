Власти Подмосковья усилят взаимодействие с диаспоральными сообществами

В Управлении по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД России по Московской области состоялась встреча его сотрудников с представителями диаспоральных общественных организаций Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Участие в диалоге принял первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Владимир Герасименко.

Как сообщили в этом ведомстве, открывая встречу, заместитель начальника УВМ Алексей Дьяконов подчеркнул ее особую значимость, поскольку, по его словам, потребность в ней назрела уже давно. "Хочу отметить, что нам, как сотрудникам полиции, очень важно организовать плотное взаимодействие с представителями национальных объединений, имеющих влияние на своих соотечественников и возможность донести до них важную и порой срочную информацию", - сказал Дьяконов. По его словам, в условиях сложной эпидемиологической обстановки собрать такое количество специалистов было проблематично, а онлайн-формат совещания не позволил бы организовать продуктивный обмен мнениями.

Для обсуждения были выбраны наиболее актуальные в настоящее время проблемы. В их числе - урегулирование правового положения иностранцев, защита их прав, вакцинация, профилактика массовых несанкционированных мероприятий с участием иностранных граждан, организация эффективного информационного обмена и другие.

Согласно официальной статистике, в настоящее время на территории Московской области находится порядка 135 тысяч мигрантов, входящих в группу риска, включая тех, кто не встал на миграционный учет. При этом практически треть из них являются несовершеннолетними, которые посещают образовательные учреждения в Московской области

На встрече активистам диаспор напомнили о положениях Указа президента РФ от 15 июня 2021 года, предусматривающего временное упрощение пребывания иностранных граждан в стране. "Обращаем внимание, что до 30 сентября к иностранцам не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы Российской Федерации, за исключением лиц, совершивших правонарушения, освобождаемых из мест лишения свободы, а также нарушивших законодательство о госгранице РФ, или создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - отметил начальник отдела иммиграционного отдела А. Святюк.

О правовых последствиях, связанных с выдворением или депортацией, рассказал начальник отдела по вопросам депортации, реадмисии и ограничения въезда иностранным гражданам С. Литвинов. "За нарушение режима пребывания иностранному гражданину может быть установлен запрет на въезд сроком на 3, 5 или 10 лет, в зависимости от периода незаконного нахождения в России", - проинформировал он.

В ходе последующей дискуссии затрагивались не только наиболее острые для мигрантов проблемы, но и резонансные события, связанные с их пребыванием, в том числе недавняя массовая драка мигрантов в районе метро "Кузьминки" в Москве,

Отвечая на вопрос почетного председателя Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкула Аттокурова о том, как защитить трудовых мигрантов от недобросовестных работодателей, первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Владимир Герасименко сказал: "Я посоветовал бы для поиска работы использовать официальные ресурсы, в частности в Едином миграционном центре имеется база вакансий, в которой имеется порядка одной тысячи предложений от проверенных работодателей Подмосковья. В случае же если мигрант уже столкнулся с нарушением его прав, то он может позвонить на "горячую линию", где специалисты этого центра разъяснят, куда необходимо обратится, а в случае необходимости направят в правоохранительные органы для проведения проверки. Такой опыт уже наработан".

Был поднят вопрос и о вакцинации трудовых мигрантов. "В ближайшее время региональными властями будет организован пункт вакцинации на территории Единого миграционного центра. Трудовые мигранты смогут внести свой вклад в борьбу с коронавирусом и сделать прививку вакциной "Спутник Лайт" при прохождении медицинского освидетельствования перед оформлением патента. Данная услуга оказывается на платной основе, ее стоимость 1300 рублей. Просим вас организовать разъяснительную работу с соотечественниками о важности вакцинации. Только общими усилиями мы сможем побороть эту заразу", - призвал Владимир Герасименко.

Стороны также договорились о создании региональной информационной платформы для оперативного обмена сведениями между диаспорами, правоохранительными органами и органами власти. Все сошлись во мнении, что актуальных вопросов за время пандемии накопилась очень много и для выработки решений потребуется еще не одна такая встреча. Следующую предложено провести в Доме правительства Московской области.