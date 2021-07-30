В Бишкеке создадут галерею уличного искусства

Арт-группа BASICOLORS совместно с Фондом образовательных инициатив при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" реализует проект по созданию открытого общественного арт-пространства в городе Бишкек. В рамках данного проекта на базе заброшенного городского пространства будет создана открытая галерея уличного искусства, которая впоследствии станет не только местом реализации творческих идей современных уличных художников, но и местом для вдохновения зрителей, желающих отдохнуть от повседневности, которые хотят окунуться в мир современного искусства и уличного творчества.

Созданное общественное арт-пространство со свободным доступом для зрителей разбавит городской ландшафт и станет новой городской достопримечательностью, которую можно будет показать, как горожанам, так и гостям из-за рубежа. Открытая городская галлерея будет оснащена базовой инфраструктурой и будет способна служить местом для регулярных свободных художественных практик и коллабораций артистов, местом встреч горожан и местом проведения различных креативных мероприятий.

Участник арт-группы BASICOLORS, художник Виктор Цой говорит, что данным проектом они хотят привнести новый толчок в культурную жизнь столицы, а также показать важность творчества и свободных художественных практик для развития города.

К слову, организаторы проекта все еще в поиске локации, где появится новое городское пространство, поэтому они рассмотрят любые варианты. Связаться с ними можно в Instagram, по ссылке https://www.instagram.com/basicolors.graffiti можно найти более подробную информацию о проекте.