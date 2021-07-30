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10 кыргызских художников стали участниками летней сессии проекта "Арткана"

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- Анастасия Карелина
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Десять отечественных художников в течение десяти дней творили на природе, став участниками очередной летней сессии проекта пленэрной живописи "Арткана".

Творческий десант побывал в Джалал-Абадской области. Художники успели поработать в Кербене, побывали на озере Сары-Челек, в мавзолее Падыш-Ата, священном месте Сафед-Булан, и других.

"Арткана" - это часть масштабного проекта Tolon Museum общественного фонда "Билимкана". Направлен он на гармоничное взаимодействие искусства и образования, и должен способствовать подъему культуры в селах и малых городах. Пустующие во время каникул помещения школ сети "Билимкана" предоставляются художникам для проведения пленэрной практики, а художники в свою очередь создают в них творческую атмосферу.

Пленэрные сессии проводятся практически десять лет. Каждый год на природу отправляются одна-две группы творцов. Бывали в них и коллеги из других стран. Все дорожные расходы берут на себя организаторы. Кроме того, предоставляют средства на необходимые для работы материалы.

- После начала эпидемии и карантина это уже третья пленэрная поездка. Группа на этот раз собралась чисто мужская. Были в ней и молодые художники, и их старшие коллеги. Самый авторитетный член команды - народный художник Кыргызской республики, преподаватель Кыргызской национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова Суйутбек Торобеков. Я сам всегда бываю в этих поездках, но на этот раз, к сожалению, не получилось сопровождать группу, - рассказывает корреспонденту VB.KG культуролог, куратор проекта Tolon Museum Гамал Боконбаев.

Каждый день художники пишут несколько работ. По две из них впоследствии передадут фонду "Билимкана".

- Я бы сказал, что это социальный проект. Принять участие в такой летней пленэрной сессии в принципе может любой художник. И я всегда выступаю за то, чтобы группы собирались самостоятельно, дабы потом не было каких-то трений или конфликтов. В один год у нас было сразу четыре группы. Выезжая куда-то, меняя обстановку, творческие люди получают новые впечатления. Это их очень стимулирует. Дома они еще будут дорабатывать свои этюды, писать новые картины. Сейчас ребята говорят о том, что неплохо было бы выпустить буклет, - добавляет Гамал Боконбаев.

Итогом совместного проекта фонда "Билимкана", сети школ "Билимкана", Tolon Museum и Союза художников Кыгызской Республики должна стать большая выставка. Увидеть произведения, родившиеся во время пленэрной сессии и под впечатлениями от поездки, бишкекчане и гости нашего города смогут уже этой осенью.

В материале использованы фотографии Арстанбека Дукуева.


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URL: https://www.vb.kg/404179
Теги:
Джалал-Абадская область, искусство, художник, Кыргызстан, Лето
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