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Депутаты Горкенеша Бишкека приняли присягу и избрали председателя

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- Н Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 30 июля, проходит первая сессия нового созыва Бишкекского городского кенеша.

Сессия созвана на основании постановления ЦИК об утверждении решения столичной ТИК о результатах повторных выборов депутатов горкенеша.

Новоизбранные столичные депутаты в количестве 45 человек из шести партий получили удостоверения и значки, после чего принесли присягу.

Член Центральной избирательной комиссии Кайрат Маматов зачитал официальный протокол о результатах выборов.

Исполняющий обязанности мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов поздравил депутатов и выразил надежду на плодотворную работу.

На сегодняшней сессии городские депутаты создали коалиция большинства, в которую вошли четыре фракции: "Ата-Журт Кыргызстан", "Эмгек", "Ишеним" и "Онугуу - Прогресс".

Лидером коалиции избран Таалайбек Дайырбеков из "Ишенима", а его заместителем - Олег Попиков ("Онугуу - Прогресс").

Фракции "Ынтымак" и "Социал-демократы" остаются в оппозиции.

Перед уходом на перерыв депутаты избрали председателем Бишкекского городского кенеша депутата Куванычбека Конгантиева ("Ата-Журт Кыргызстан").

За него проголосовал 41 депутат, против - 2, воздержались - 2.

Кандидатуру Конгантиева предложило коалиционное большинство.

Конгантиев был депутатом 26 и 27 созывов. Является директором Центрально-Азиатской зоны по борьбе дзюдо, вице-президентом Национальной федерации дзюдо. Известно, что Куванычбек Конгантиев приходится племянником бывшему главе МВД Молдомусе Конгантиеву.

На пост вице-спикера выдвинут Токтосун Султанов от "Эмгека".

Напомним, повторные выборы прошли 11 июля. Семипроцентный порог преодолели шесть политических партий. Мандаты распределились следующим образом: "Эмгек" - 11, "Ата Журт Кыргызстан" - 9, "Ишеним" - 8, "Ынтымак" - 7, "Онугуу-Прогресс" - 5, "Социал-демократы" - 5.

На ближайших сессиях депутатам нового созыва предстоит принять ряд важных решений для столицы: вопрос повышения тарифов в общественном транспорте и избрание мэра Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/404180
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, присяга, Бишкек, Кубанычбек Конгантиев, Депутат
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