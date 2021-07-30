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С начала года в бюджет поступили косвенные налоги на 16 млрд сомов

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- Александра Василькова
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С 1 января по 15 июля 2021 года поступление в бюджет косвенных налогов на импорт в рамках ЕАЭС составило 16 миллиардов 231,6 миллионов сомов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений вырос на 5 миллиардов 252,6 миллионов сомов или на 147,8 процента.

"В целях снижения неучтенного ввоза товаров на постоянной основе проводится мониторинг и анализ полноты начисления и уплаты налогов субъектами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность со странами – членами ЕАЭС. По результатам работы выявлены расчетные риски неуплаты налогов. С начала года в адрес территориальных налоговых органов были направлены 124 материала на сумму 368 миллионов сомов, из них доначислены 146 миллионов 715,4 тысячи сомов, взысканы 2 миллиона 557,3 тысячи сом", - говорится в сообщении.

Также за указанный период в мобильные группы были переданы 1 тысяча 21 материал по фактам не предоставления соответствующих товаросопроводительных документов на ввозимый груз. Количество переданных материалов увеличилось на 567 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/404181
Теги:
ГНС, ЕАЭС, Кыргызстан
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