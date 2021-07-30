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СМИ РТ: товарооборот между Кыргызстаном и Таджикистаном снизился на $4 млн

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- Александра Василькова
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Товарооборот между Кыргызстаном и Таджикистаном снизился на 4 миллиона долларов. Об этом сообщает AsiaPlus.

Издание пишет, что сегодня на пресс-конференции начальник таможенной службы страны Хуршед Каримзода заявил, что из-за событий на границе товарооборот с Кыргызстаном уменьшился на 4 миллиона долларов.

-Транзит товаров через эту страну сейчас почти не осуществляется. Через Кыргызстан приезжали фуры с товарами из России. Мы сейчас нашли альтернативу - фуры приезжают через Узбекистан. В Кыргызстане сейчас застряли 6 фур с таджикскими товарами, но вопрос решается, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/404184
Теги:
торговля, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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