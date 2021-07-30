Задержан с поличным сотрудник железнодорожной таможни при получении взятки

В Кыргызстане выявлена устойчивая коррупционная схема в одном из подразделений таможни. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по национальной безопасности.

Сообщается, что ГКНБ КР выявил преступную схему в ходе работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в фискальных органах, с участием сотрудников Управления внутренних расследований и противодействия коррупции Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов.

"Установлено, что сотрудники группы по соблюдению таможенных правил Центра таможенного оформления железнодорожной таможни "Северная", состоя в устойчивой преступной связи с отдельными представителями логистических компаний, на систематической основе получали денежные средства от потребителей интернет-продукции и логистических компаний за пропуск товаров без уплаты соответствующих таможенных платежей", – говорится в сообщении ведомства.

29 июля 2021 года, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, после получения денежных средств за очередной незаконный пропуск прибывшего груза без уплаты соответствующих таможенных платежей, с поличным задержан инспектор Группы по соблюдению таможенных правил ЦТО ЖДТ "Северная" Х.Э.

Задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление причастных к коррупции на таможне должностных лиц ЦТО ЖДТ "Северная" и отдельных логистических компаний, а также установлению причиненного ущерба в результате незаконного предоставления физическим и юридическим лицам беспрепятственного незаконного прохождения таможенного оформления онлайн-товаров.