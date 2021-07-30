В Кеминском районе проходит профилактика несчастных случаев около водоемов

Начальник ОВД Кеминского района полковник милиции Талант Мурадилов Талант совместно с передвижным пунктом

милиции провел профилактические мероприятия на территории Кеминского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Особое внимание уделили профилактике несчастных случаев среди несовершеннолетних в период летних каникул.

Проведено четыре рейда по обследованию берегов рек и иных водных объектов в Чон-Кемине, Кичи-Кемин, селе Жел-Арык, в городе Орловка. Во время проведения рейда Мурадилов проводил разъяснительные беседы с отдыхающими, которые пренебрегая мерами безопасности, купались в необорудованных местах. Также были проведены беседы с детьми, находящимися у воды без присмотра взрослых. Отдыхающим раздавали листовки – памятки с напоминаем об основных правилах безопасности, которые позволят избежать несчастных случаев на воде во время купания. Было проведено свыше 20 профилактических и разъяснительных бесед с гражданами, большая часть которых - дети и подростки.

Кроме, того на круговом движение в Кеминском районе совместно сотрудниками УОБДД Чуйской области были проведены профилактические

беседы с детьми и взрослыми которые осуществляли торговлю на трассах. Им напомнили о правилах безопасности на дороге.

Аналогичные мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в летний период будут продолжены и в дальнейшем.