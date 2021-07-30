Forbes опубликовал статью о работе правозащитницы Толекан Исмаиловой

В материале, который вышел под названием "Правозащитница Толекан Исмаилова выступает против патриархальной системы Кыргызстана", рассказывается о проблемах нашей республики, в том числе, связанных с трудовой миграцией, приграничными конфликтами и наркотрафиком.

В тексте приводятся цитаты Толекан Исмаиловой, которая критикует неспособность правительства Кыргызстана построить надлежащую инфраструктуру для небольших городов и деревень, лишенных транспорта, функционирующей системы здравоохранения, школ и дорог [в приграничных районах, судя по тексту]. Она говорит о высокой безработице и вынужденной необходимости для большинства мужчин искать работу в России, чтобы содержать свои семьи в приграничных деревнях, "занятых наркоторговцами". В то время как пограничники и чиновники получают откаты от торговцев людьми, она говорит, что остальная часть кыргызского общества не получает социальной поддержки.

Солдаты и чиновники появляются на пограничных пунктах пропуска только тогда, когда через них проезжают наркоторговцы, "чтобы они могли прикарманить откаты". По ее словам, между таджиками и кыргызами существует дух товарищества – кыргызстанцы пересекают границу, чтобы пройти лечение в более продвинутых таджикских больницах и клиниках. А конфликты возникают из-за того, что "политики торгуют женщинами и наркотиками", - говорит Исмаилова.

Часть текста посвящена проблемам патриархального насилия и различных форм запугивания гражданских активистов. Упоминается позорное нападение милиционеров на участниц женского марша 8 марта.

Также в статье говорится о работе Исмаиловой в качестве правозащтницы. О том, что она создала сеть из 98 тысяч активистов по всей республике, основала движение "Граждане против коррупции", которое привело к созданию Правозащитного движения "Бир Дуйно Кыргызстан" (БДК).

В материале упоминается о нападках в адрес Толекан Исмаиловой со стороны бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева, обвинившего в свое время Исмаилову и Азизу Абдирасулову в том, что они работали над свержением его правительства при поддержке и финансировании иностранных спецслужб. В ответ Исмаилова и Абдирасулова подали в суд на президента за оскорбление их "чести и достоинства", потребовав официальных извинений, которые так и не были принесены.

В тексте указывается, что в рамках своих текущих кампаний БДК продолжает требовать привлечения к ответственности за смерть правозащитника Азимжана Аскарова–этнического узбека-кыргызстанца, чья неправительственная организация "Воздух" расследовала жестокость полиции. Он был арестован и приговорен к пожизненному заключению за документирование этнических столкновений на юге Кыргызстана в 2010 году. Он умер в заключении в июле прошлого года.

В открытом обращении к президенту Кыргызстана Садыру Джапарову БДК обратился от имени семьи Аскарова, правозащитников и международного сообщества с просьбой "восстановить верховенство закона и справедливость", призвав к посмертному оправданию Аскарова. Он также запросил компенсацию для семьи и выдвинул обвинения против должностных лиц, причастных к смерти Аскарова.

Говорится о сотрудничестве Исмаиловой с Аидой Касымалиевой – "самой молодой женщиной-парламентарием Кыргызстана и бывшей журналисткой, которая освещала женские проблемы, детей-невест и похищения невест". Когда Касымалиева подняла вопрос о признании и разрешении этих вопросов во время сессии парламента, ее коллеги-мужчины просто вышли.

Кроме того, отмечается, что, будучи 67-летней правозащитницей, Исмаилова продолжает ежедневно рисковать своей жизнью.

"Это моя жизнь. В то время как они искореняют внесудебные казни в закрытых учреждениях, коррупция и безнаказанность убивают нас. Конечно, я беспокоюсь о своей жизни, но меня поддерживают многие люди. Когда я в беде, мои друзья звонят мне, чтобы подбодрить меня продолжать–и вместе мы боремся без насилия. Это моя жизнь", - цитирует издание Толекан Исмаилову.