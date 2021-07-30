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Кыргыщстанец пытался нелегально вывезти в Таджикистан 3,5 тонны селитры

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- Александра Василькова
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В ночь на 30 июля . пограничники Лейлекского пограничного наряда пресекли попытку провоза контрабандного груза через государственную границу. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

Уточняется, что в ходе несения службы в селе Жаштык Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд обнаружил движущийся вдоль канала Кожобакырган в сторону Таджикистана грузовой автомобиль с выключенными фарами.

Пограничный наряд попытался остановить автотранспортное средство, однако водитель, не подчинившись требованиям пограничников, продолжил движение.

Пограничный наряд был вынужден совершить предупредительный выстрел, после чего нарушитель остановился.

В ходе опроса выяснилось, что задержанным является гражданин Кыргызской Республики К.И., 1990 г.р., который планировал нелегально, вне пункта пропуска вывезти из Кыргызстана в Таджикистан 3,5 тонны селитры.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/404195
Теги:
граница, контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан
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