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В Бишкеке укладывают новые арыки с браком

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- Н Крайнова
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В Бишкеке столичные власти уже не первый год говорят о необходимости восстановления арычной системы. Кое-где уже появляются новые арыки. Но укладка их проводится с грубым дефектом. Устанавливаются абсолютно глухие арычные лотки без отверстий для орошения.

Причем, эти самые оросительные отверстия уже обозначены по боковым стенкам, и на днище арыков, но почему-то не пробиты на заводе. И, строители, укладывающие эти конструкции тоже не утруждаются устранением дефекта.

Такие арыки уже уложены по улице Юнусалиева между Койбагарова и Суеркулова, также на улице Усенбаева между Линейной и Московской. В итоге на этих участках, даже при наличии воды, деревья засыхают. Сейчас такие же каналы укладывают вдоль реконструирующейся улицы Жукеева-Пудовкина.

Почему сотрудники мэрии и Бишкекзеленхоза допускают такие грубые ошибки в ходе технического контроля текущей прокладки новых арыков?

Специалисты должны знать, что через эти отверстия вода попадает в почву и орошает зеленые насаждения.

Возможно, чиновники у нас так не любят деревья, что решили таким образом оставить деревья без воды, чтобы дальше ежегодно тратить бюджетные средства, бесконечно высаживая новые саженцы, и убирая их после очередной гибели.


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URL: https://www.vb.kg/404199
Теги:
вода, экология, Бишкек, Бишкекзеленхоз, мэрия
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