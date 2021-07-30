В Бишкеке штрафуют кафе, магазины, банки за нарушения санитарных норм

В Бишкеке мэрия проводит рейды по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

За отсутствие масок, дезинфицирующих ковриков, антисептиков, несоблюдение социальной дистанции и за отсутствие журнала учёта о состоянии здоровья персонала оштрафованы некоторые заведения.

"Штрафы грозят точкам общепита: "Вкус Азии", "Аль Баракат", магазинам "Mia Home","Планета Электроники", "Метро Маркет", "2 Прораба" и бутикам в ТРЦ "Бишкек парк". Банки "Бакай Банк", "Бай Тушум", "Дос Кредобанк" также оплатят штраф", - говорится в сообщении мэрии.

Все нарушители оплатят штраф по статье 293 Кодекса КР "О Нарушениях", для физических лиц – 3 тысячи сомов, а юридических – 13 тысяч сомов.

Отмечается, что организации могут провести выездную вакцинацию прямо на рабочих местах. Для этого предприниматели должны подать подать списки желающих в районные администрации.