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В Турции задержаны подозреваемые в поджогах

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- Н Крайнова
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Полиция Турции задержала подозреваемых в поджогах лесов в городе Манавгат. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на слова министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу.

Правоохранительные органы заявляют, что один из предполагаемых виновников был замечен местными жителями во время разжигания огня. "Граждане требовали отдать подозреваемого для самосуда", - сказал министр иностранных дел. После таких требований Чавушоглу пришлось выехать на место событий.

Местные жители обвиняли власти в защите преступника. Глава МИД Турции заверил их, что виновные не уйдут от ответственности. Он добавил, что у всех есть сомнения насчет причин возникновения пожаров, так как они начались по всей Турции одновременно.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к расследованию привлекли разведку.

По последним данным, из-за пожаров пострадали более 180 человек, трое погибли. Огонь уже подобрался к местам отдыха российских туристов. Генконсульство России в Анталье предупредило о возможной эвакуации россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции.


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URL: https://www.vb.kg/404202
Теги:
пожар, туризм, Турция
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