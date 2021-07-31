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Крым обеспечат водой из скважин под Азовским морем

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- Н Крайнова
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Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды для Крыма. Ее проверят в московской лаборатории. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на вице-премьера Крыма Марата Хуснуллина. сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Вода там точно есть, другой вопрос - качество", - сказал Хуснуллин.

Таким образом, по словам вице-премьера, полуостров обеспечен питьевой водой на ближайшие два года. К такому результату, как он отметил, привела системная работа по поиску новых запасов и уменьшение потерь в существующих сетях, что и было одной из причин нехватки.

"За этот короткий промежуток - полгода - у нас 110 тысяч кубов воды (в сутки), скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло. Второе - большие работы производятся по снижению потерь", - поделился он.

Северо-Крымский канал обеспечивал большую часть потребностей полуострова в пресной воде. После воссоединения региона с Россией Украина перекрыла ее подачу в республику. На решение проблемы российское правительство направило 50 миллиардов рублей. По данным российского агентства сейчас острого дефицита нет.


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URL: https://www.vb.kg/404203
Теги:
вода, Россия, Украина
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