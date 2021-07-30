Улукбек Марипов посетил Кара-Бууринский район, где сошел сель

Председатель Кабинета Министров Улукбек Марипов Кыргызской Республики в ходе рабочей поездки в Таласскую область встретился с жителями Кара-Бууринского района, где недавно сошёл сель. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В результате схода селевых потоков пострадали мост и автодорога Кара-Буура – Чаткал, один жилой дом и частная рыболовная ферма.

Улукбек Марипов ознакомился с ситуацией и поручил Министерству транспорта и коммуникации Кыргызской Республики в течение двух недель завершить все восстановительные работы.

Полномочному представителю Президента Кыргызской Республики в Таласской области поручено взять на контроль полив дороги и участков, где пыль создаёт аварийную ситуацию и снижает видимость проезжей части.

Гражданам, которым был нанесен ущерб от схода селевого потока, Улукбек Марипов оказал материальную помощь из резервного фонда Председателя Кабинета Министров.

После обхода Глава Кабинета Министров встретился с местными жителями, в целях решения поднятых на встрече вопросов соответствующим государственным органам дан ряд поручений.