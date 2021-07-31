В Кыргызстан прибыла первая партия вакцины AstraZeneca

В Кыргызскую Республику прибыла первая партия вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции в количестве 226 560 доз в рамках механизма COVAX. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова в ходе церемонии принятия груза выразила благодарность партнерам по развитию и дипломатическим представительствам в КР стран-участниц механизма COVAX за оказанную безвозмездную помощь стране.

"Хочу выразить благодарность представителям всех стран-участниц Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемии, Глобальному Альянсу по вакцинации и ЮНИСЕФ, а также всем представителям дипломатических представительств стран-участниц механизма COVAX. Руководство страны придает приоритетное значение вакцинации населения от коронавирусной инфекции, что позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране, снизить уровень заболеваемости, создать благополучные возможности для экономической деятельности, возобновления учебного процесса в традиционном формате. Хочу призвать граждан вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Вакцинация защитит вас и здоровье ваших близких", - сказала Жылдыз Бакашова.

По ее словам, Кыргызская Республика в сентябре 2020 года стала официально участницей платформы COVAX, которая охватывает 190 стран. Как и в странах Европейского союза, где AstraZeneca получили порядка 49 млн человек, в Кыргызстане вакцину AstraZeneca на сегодняшний день получили 1285 человек.

Жылдыз Бакашова выразила готовность Кабмина к дальнейшему тесному сотрудничеству с международными партнерами для достижения общих благих целей.

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело в своей речи отметил, что механизм COVAX поддерживает обеспечение равного и справедливого доступа к вакцинам против COVID-19, что является одним из ключевых условий прекращения пандемии. "И благодаря совместным усилиям ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также других партнеров по развитию, которые являются частью глобальной инициативы COVAX, мы смогли поддержать Правительство Кыргызской Республики в доставке вакцин в страну. Теперь каждый должен принять правильное решение: сделав вакцинацию, мы можем помочь спасти жизни близких нам людей и защитить их от COVID-19", - сказал Озонниа Ожиело.

Глава представительства Европейского Союза в КР Эдуард Ауэр отметил, что предоставленные вакцины через механизм COVAX окажут значительную помощь кампании вакцинации в стране.

"Мы рады видеть улучшение показателей вакцинации в Кыргызстане, и уверены, что с этой партией вакцин кампания станет еще более успешной. И это только первый этап, поскольку мы намерены в целом поставить 2 600 000 доз, которые помогут защитить от вируса 20 % кыргызстанцев. Все это было бы невозможно без программы COVAX, поддерживаемой многими донорами, включая вклад в размере 1 миллиарда евро от Европейского Союза", - сказал он.

Справочно:

В рамках механизма COVAX в период с апреля по июль в Кыргызскую Республику прибыло в общей сложности 2 617 000 шприцев и 25 800 боксов для безопасной утилизации. Кроме того, в августе ожидается поставка 196 морозильных камер для вакцин и 86 комбинированных холодильников для укрепления национальной холодовой цепи при поддержке основных фондов ЮНИСЕФ и платформы оптимизации оборудования холодовой цепи GAVI.

COVAX - Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами. Правительства стран, ставших донорами глобального механизма COVAX: Австралия, Правительство Басков, Бутан, Канада, Правительство Каталонии, Колумбия, Регион Эстремадура, Исландия, Япония, Корея, Кувейт, Лихтенштейн, Маврикий, Мексика, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Филиппины, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария. Европейские страны, включая: Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Европейская комиссия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция. А также, Великобритания, США, Вьетнам.