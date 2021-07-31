Погода
$ 84.48 - 84.87
€ 100.07 - 101.57

В Кыргызстан прибыла первая партия вакцины AstraZeneca

274  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызскую Республику прибыла первая партия вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции в количестве 226 560 доз в рамках механизма COVAX. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова в ходе церемонии принятия груза выразила благодарность партнерам по развитию и дипломатическим представительствам в КР стран-участниц механизма COVAX за оказанную безвозмездную помощь стране.

"Хочу выразить благодарность представителям всех стран-участниц Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемии, Глобальному Альянсу по вакцинации и ЮНИСЕФ, а также всем представителям дипломатических представительств стран-участниц механизма COVAX. Руководство страны придает приоритетное значение вакцинации населения от коронавирусной инфекции, что позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране, снизить уровень заболеваемости, создать благополучные возможности для экономической деятельности, возобновления учебного процесса в традиционном формате. Хочу призвать граждан вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Вакцинация защитит вас и здоровье ваших близких", - сказала Жылдыз Бакашова.

По ее словам, Кыргызская Республика в сентябре 2020 года стала официально участницей платформы COVAX, которая охватывает 190 стран. Как и в странах Европейского союза, где AstraZeneca получили порядка 49 млн человек, в Кыргызстане вакцину AstraZeneca на сегодняшний день получили 1285 человек.

Жылдыз Бакашова выразила готовность Кабмина к дальнейшему тесному сотрудничеству с международными партнерами для достижения общих благих целей.

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело в своей речи отметил, что механизм COVAX поддерживает обеспечение равного и справедливого доступа к вакцинам против COVID-19, что является одним из ключевых условий прекращения пандемии. "И благодаря совместным усилиям ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также других партнеров по развитию, которые являются частью глобальной инициативы COVAX, мы смогли поддержать Правительство Кыргызской Республики в доставке вакцин в страну. Теперь каждый должен принять правильное решение: сделав вакцинацию, мы можем помочь спасти жизни близких нам людей и защитить их от COVID-19", - сказал Озонниа Ожиело.

Глава представительства Европейского Союза в КР Эдуард Ауэр отметил, что предоставленные вакцины через механизм COVAX окажут значительную помощь кампании вакцинации в стране.

"Мы рады видеть улучшение показателей вакцинации в Кыргызстане, и уверены, что с этой партией вакцин кампания станет еще более успешной. И это только первый этап, поскольку мы намерены в целом поставить 2 600 000 доз, которые помогут защитить от вируса 20 % кыргызстанцев. Все это было бы невозможно без программы COVAX, поддерживаемой многими донорами, включая вклад в размере 1 миллиарда евро от Европейского Союза", - сказал он.

Справочно:

В рамках механизма COVAX в период с апреля по июль в Кыргызскую Республику прибыло в общей сложности 2 617 000 шприцев и 25 800 боксов для безопасной утилизации. Кроме того, в августе ожидается поставка 196 морозильных камер для вакцин и 86 комбинированных холодильников для укрепления национальной холодовой цепи при поддержке основных фондов ЮНИСЕФ и платформы оптимизации оборудования холодовой цепи GAVI.

COVAX - Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами. Правительства стран, ставших донорами глобального механизма COVAX: Австралия, Правительство Басков, Бутан, Канада, Правительство Каталонии, Колумбия, Регион Эстремадура, Исландия, Япония, Корея, Кувейт, Лихтенштейн, Маврикий, Мексика, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Филиппины, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария. Европейские страны, включая: Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Европейская комиссия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция. А также, Великобритания, США, Вьетнам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404208
Теги:
вакцина, Европейский союз, Кыргызстан, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  