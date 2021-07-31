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Все пункты вакцинации теперь доступны в 2ГИС

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане в целях удобства и обеспечения граждан различными оперативными цифровыми инструментами, Минздравсоцразвития при поддержке партнера 2ГИС запустил возможность узнать о пунктах вакцинации в интерактивной карте – в приложении 2ГИС. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Посредством приложения пользователю доступна информация о всех пунктах вакцинации, режиме их работы и контактах определенного пункта, а также предоставлена возможность построения пути до ближайших пунктов вакцинации. В сервисе реализована возможность моментального перехода на страницу электронной регистрации на получение вакцины против COVID-19 https://vc.emed.gov.kg/Regs/Create.


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URL: https://www.vb.kg/404211
Теги:
вакцина, Кыргызстан, COVID-19, Минздрав
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