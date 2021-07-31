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МОК пересмотрит принципы в отношении спортсменов-трансгендеров

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- Н Крайнова
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Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрит принципы в отношении спортсменов-трансгендеров и объявит об изменениях в ближайшие два месяца, сообщает The Guardian.

Отмечается, что МОК хочет найти баланс между положениями о справедливости, безопасности и инклюзивности соревнований. В частности, МОК даст рекомендации отдельным спортивным федерациям, чтобы они принимали собственные решения в отношении того или иного атлета.

На Играх-2020 в Токио выступает тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Это первый в истории случай, когда трансгендер участвует в Олимпиаде, однако решение о допуске Хаббард вызвало критику ряда представителей общественности.

Глава МОК Томас Бах заявлял, что организация не может пересмотреть правила квалификации на Игры в ходе самого турнира, но изучит вопрос в дальнейшем.


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URL: https://www.vb.kg/404214
Теги:
Олимпийские игры, спорт, трансгендеры
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