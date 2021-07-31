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Глава Камбина ознакомился со строительством комплекса "Чынгыз-Ордо"

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- Н Крайнова
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Председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с ходом строительства историко-культурного комплекса "Чынгыз-Ордо" в селе Шекер (родное село писателя Чингиза Айтматова). Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

Улукбек Марипов отметил важность данного проекта и поручил осуществлять строительные работы согласно утвержденному проекту.

На сегодняшний день на территории комплекса установлена арка, опоры наружного освещения, в процессе строительство автостоянки и стеллы, завершены бетонные работы, облицовка гранитными плитами объекта Жер-Эне.

Марипов отметил, что Кабминв следующем году рассмотрит вопрос выделения оставшейся суммы для продолжения строительства.


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URL: https://www.vb.kg/404215
Теги:
Таласская область, Кыргызстан, Улукбек Марипов, Чингиз Айтматов
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