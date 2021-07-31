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Гражданки Узбекистана устроили потасовку на пункте пропуска КР

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане на пункте пропуска "Кадамжай - автодорожный" пограничники совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержали трех гражданок Узбекистана за попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение режима пункта пропуска. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Инцидент произошел 30 июля 2021 г. в 10 ч. 40 мин.

Гражданки Узбекистана – М.М., 1999 г.р., М.С., 1995 г.р. и Ш.Ю., 2001 г.р., пытались пройти из Узбекистана в Кыргызстан без предъявления справок об отрицательном результате ПЦР-тестов. "Сотрудники санитарно-карантинной службы МЗ КР не разрешили им въехать на территорию Кыргызстана. Несмотря на это гражданки Узбекистана попытались прорваться через пункт пропуска: вели себя агрессивно, не подчинились требованиям как пограничников, так и милиционеров, спровоцировали скандал и потасовку на КПП", - говорится в сообщении Погранслужбы.

Сотрудники правоохранительных органов провели разбирательство в отношении нарушительниц госграницы.

"В последнее время участились попытки пересечения госграницы гражданами сопредельных государств с фальшивыми справками об отрицательных результатах ПЦР-тестов и сертификатами вакцинации от COVID-19", - отчмечается в сообщении.

Пограничная служба ГКНБ КР предупреждает, что и впредь подобные попытки будут жестко пресекаться, вплоть до привлечения нарушителей к ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/404218
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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