Нургуль Бакирова оказала материальную помощь жителям Аксыйского района

В Кыргызстане сегодня, 31 июля, в рамках своей рабочей поездки по Джалал-Абадской области председатель Верховного суда КР Нургуль Бакирова встретилась с близкими погибших во время стихийного бедствия, произошедшего недавно в Аксыйском районе. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Напомним, в двух в селах Аксыйского района Джалал-Абадской области - Жаны-Жол и Ак-Жол - недавно произошел сход селя, в результате чего погибло 8 человек.

Кроме того, 20 июля текущего года из-за сильных проливных дождей сошли селевые потоки в селе Достук и Чангыр-Таш, которые затопили дорогу Сузак - Кара-Дарыя, где течение унесло шестилетнюю Арууке Манапову.

Нургуль Бакирова выразила соболезнования родным и близким пострадавших и передала материальную помощь.