"Дордой" все больше отстает от "Алги"

В Бишкеке 30 июля прошли первые матчи третьего круга чемпионата страны по футболу среди команд премьер-лиги. Результаты поединков наглядно доказали, что борьба за золотые медали будет как никогда очень острой.

В подтверждение сказанному можно привести такие факты. Все команды, претендующие на место под солнцем, в перерыве первенства весьма основательно укрепили свои ряды. Так, многократный чемпион нашей страны бишкекский "Дордой" пригласил молодого, но достаточного опытного полузащитника из Сербии Николу Петковича, воспитанника ташкентского "Пахтакора Андрея Шипилова и форварда из Ганы Эммануэля Арму. Бюджет "Дордоя" позволяет его руководителям тратиться на приобретение мастеровитых легионеров, следовательно, наш многократный чемпион мечтает подняться в очередной раз на высшую ступень пьдестала почета и успешно выступить в розыгрыше Кубка Азии.

Финансовые возможности столичной "Алги" более скромные,поэтому руководители команды ограничились приглашением двух игроков "Дордоя": Маматзии Жолдошева и Кайрата Кольбаева. В родном клубе эти футболисты не имели должной практики, часто оставались в резерве, а потому охотно откликнулись на приглашение алгинцев.

Но настоящей сенсацией второй половины национального чемпионата стало возвращение в родной клуб выпускника знаменитой Академии футбола "Барселона" (Испания) Эрбола Атабаева. Наш самородок футбольные азы проходил в футбольной школе "Абдыш-Ата" (Кант), затем продолжил свое образование в клубе "Рубин" (Казань), а позже поступил в Академию "Барселоны". Наверняка, он видел на тренировках (а может быть, даже общался) с великими Лионнелем Месси, Андресом Иньестой, Херардом Пике, Карлосом Пуйолем и другими кудесниками кожаного мяча из Барселоны.

Когда сам Эрбол Атабаев выступал за детскую команду "Абдыш-Ата", то выделялся среди сверстников умением выдать точный пас партнерам, умело начать атаку своей команды.Наверно, поэтому Эрбол без особых проблем поступил в Академию "Барсы". Честно говоря, многие любители футбола нашей страны надеялись, что нашего вундеркинда пригласят в основной состав одного из лучших клубов мира, но этого не случилось. В Академии "Барсы" учатся одаренные мальчишки со всего мира, выступать рядом с Месси и его партнерами практически не реально, поэтому контавчанин поиграв несколько лет в юношеских региональных командах Испании, вернулся домой, где его уже давно ждали руководители "Абдыш-Аты" и болельщики.

Кроме Эрбола Атабаева ряды "Абдыш-Аты" пополнили бывшие алгинцы вратарь Руслан Амиров, полузащитник Анатолий Власичев. Эти футболисты в первой половине года выступали в клубах Южной Азии, и после своей краткосрочной командировки стали выступать не в "Алге" (где свободных вакансий для них не нашлось), а в "Абдыш- Ате".

Усилился состав ошского "Алая". Именно в этой команде изъявил желание выступать один из самых опытных наших защитников теперь уже бывший дордоевец Мустафа Юсупов. Кроме того, в составе ошан появились игроки из Узбекистана. Так что и "Алай" не собирается быть мальчиком для бития, намеревается побороться за чемпионское звание. Есть изменения в составах кочкоратинского "Нефтчи", ошского "Каганата" и даже аутсайдер первенства - клуб "Кара-Балта" усилился молодыми талантливы футболистами.

Местное супер-классико - Абдыш-Ата" - "Дордой" проходил в Канте. Для того, чтобы посмотреть на кыргызстанского испанца Эрбола Атабаева приехали даже любители футбола из Бишкека, но 18-летний кудесник мяча почему-то остался в резерве. Сама игра началась с бурных атак хозяев поля - абдышатинцев. Они довольно часто врывались в штрафную площадку голкпиера "Дордоя" Валерия Кашубы. Но бишкекчанам удавалось отражать кавалерийские наскоки кантовчан.

К 15 минуте матча ости сами повели осторожные наступательные действия. И почти сразу им улыбнулась удача. Дордоецам удалась витиеватая, многоходовая атака, которую успешно реализовал их форвард Авазбек Откеев.

После пропущенного гола футболисты "Абдыш-Аты" еще больше взвинтили темп своей игры, оборона "Дордоя" уже с трудом справлялась с атаками соперника, и вскоре хозяева поля были вознаграждены за свое усердие. Сольный проход к воротам бишкекчан с левого фланга провел Мирбек Ахматалиев, он не только обыграл нескольких защитников "Дордоя", но и нанес мощный удар в ближний от Кашубы угол ворот. Мяч, скользнув по перчаткам вратаря, пулей залетел в сетку.

А дальше на поле началась сумбурная, невразумительная борьба. Игроки обеих команд делали не точные пасы, не могли преодолеть оборонительные редуты соперников. Болельщикам такое зрелище явно не нравилось, кое-кто из них даже стал посвистывать и награждать футболистов не лестными эпитетами. В таком сумбуре и закончился первый тайм.

Во во второй половине встречи футболисты "Дордоя" и "Абдыш-Аты" после тренерских нахлабучек вспомнили о коллективной игре, стали проводить более осмысленные атаки. На 70 минуте встречи дордоевец Кирилл Крестинин отлично сыграл на добивании. Мяч после углового удара заметался в штрафной площадке кантовчан, но игрок "Дордоя" оказался в нужном месте и в нужное время, сумев отправить кожаный снаряд в ворота голкипера "Абдыш-Аты" Калысбека Акматалиева.

За 20 минут до окончания подинка на поле под аплодисменты вышел Эрбол Атабаев. И сраз же показал свой класс. Он выдавал такие филигранные пасы партнерам, то тем оставалось только выйти один на один с Валерием Кашубой. Наверно, так бы и происходило, но уровень мастерства игроков "Абдыш-Аты" и Эрбола Атабева пока сильно разнится

Но все же хозяева поля уже проявили свой характер. Они устроили затяжную осаду дордоевских ворот, заставляя защитников команды гостей ошибаться. За две минуты до окончания дополнительного времени нападающий "Абдыш-Аты" Атай Джумашев убежал от стопперов бишкекчан, вышел один на один с Валерием Кашубой и заставил голкипера бишкекчан расписаться в собственном бессилии.

Матч закончился со счетом 2:2. В это время лидер нынешнего чемпионата бишкекская "Алга" в гостях побеждала "Нефтчи" из Кочкор-Аты (матч закончился со счетом 1:0), а "Алай" на своем поле разгромил "Кара-Балту" - 5:1.

Таким образом, у "Алги" сейчас 35 очков и она на 6 очков опережает "Дордой".Третье место в турнирной таблице занимают ошский "Алай", на четвертом -"Абдыш-Ата". Но это место расположение команд пока ни о чем не говорит. Борьбе в чемпионате только разворачивается.