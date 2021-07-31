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Улукбек Марипов дал ряд поручений чтобы решить проблемы Таласской области

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане председатель Кабинета министров КР Улукбек Марипов завершил рабочую поездку в Таласскую область. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Во время поездки глава Кабинета Министров проверил ход реконструкции автодороги Бишкек-Ош, состояние автотрассы Суусамыр-Талас-Тараз на перевале Отмок, ознакомился с деятельностью Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй. Также проверил состояние школы имени Атая Огонбаева в селе Кок-Кашат в связи с многочисленными жалобами граждан, посмотрел, как идет строительство историко-культурного комплекса "Чынгыз-Ордо" в селе Шекер. Кроме этого, посетил Кара-Бууринский район, где сошел сель.

"По итогам поездки дан ряд поручений и приняты соответствующие решения. В частности, провести капитальный ремонт автодороги длиной 8 км на южной стороне Тоо-Ашуу с укладкой двух слоев асфальтового покрытия, отказавшись от ямочного ремонта, открыть доступ к проезду на автодороге Кара-Буура – Чаткал, расчистить участок грейдером. В двухнедельный срок восстановить мост, разрушенный селевым потоком, в Кара-Бууринском районе. Кроме этого, в следующем году Кабинет Министров выделит оставшуюся сумму для завершения первого этапа строительных работ историко-культурного комплекса "Чынгыз-Ордо" в селе Шекер", - говориться в сообщении Кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/404226
Теги:
Таласская область, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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