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В республике зарегистрирован значительный рост преступности

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызстане по данным Единого реестра преступлений и проступков, за шесть месяцев 2021 года на территории республики зарегистрировано 23,5 тысячи преступлений, число которых по сравнению с январем-июнем 2020 года увеличилось в 1,5 раза, а также около 12 тысяч проступков (почти на 30 процентов больше).

Подавляющее число преступлений - более 60 процентов от общего их числа - совершено в Бишкеке и Чуйской области.

Более двух тысяч из всех совершенных составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. Основная часть из них направлена против собственности, а именно: возросло количество случаев мошенничеств - в 2,1 раза, краж – в 1,5 раза, грабежей – на 24,5 процента.

Как отметили в Генпрокуратуре, число преступлений против личности по сравнению с январем-июнем прошлого года увеличилось почти на треть. Стало больше убийств, случаев изнасилования и покушений на изнасилование.

За полугодие текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года возросло и число злоупотреблений должностным положением, фактов растраты и присвоения чужого имущества, взяточничества. Значительно подскочило число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наибольшая доля таких преступлений связана с хранением наркотиков с целью их сбыта.

Наибольший рост числа преступлений отмечен в Иссык-Кульской области - в 2,4 раза, в Оше - в 1,7 раза, Ошской области - в 1,5 раза и в Бишкеке - в 1,4 раза.

Судя по анализу преступности, чаще всего противоправные действия совершают лица в возрасте от 29 до 49 лет и от 18 до 24, как правило, либо нигде не работающие, либо в состоянии алкогольного опьянения.


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URL: https://www.vb.kg/404227
Теги:
Генеральная прокуратура, преступление, Кыргызстан
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