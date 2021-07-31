В Петербурге мигрантов из Кыргызстана и Узбекистана заподозрили в разбоях

Фигурантами уголовного дела стали в Санкт-Петербурге уроженец Кыргызстана и двое граждан Узбекистана. На их совести – как минимум два факта грабежа.

Об одном из таких случаев заявил в полицию 31-летний приезжий из Узбекистана. Он рассказал, что несколько дней назад трое неизвестных забрали у него два мобильных телефона, угрожая при этом пистолетом.

В результате предпринятых стражами порядка действий были задержаны трое человек: двое - земляки своей жертвы, в возрасте 26 и 29 лет, и 25-летний кыргызстанец. Все они приехали в Россию на заработки, однако в итоге оказались безработными, сообщают местные СМИ.

Вскоре выяснилось, что подельники причастны и к другому схожему преступлению. 32-летний парикмахер, тоже уроженца Узбекистана, выехал подстричь клиента на дому, но на месте его поджидали трое мужчин, один из них был с пистолетом. Они отобрали у него золотую цепочку и документы, надругались над ним, записав все это на видео. А потом затолкнули в автомобиль и повезли в лес на территории Ленинградской области.

Там потерпевшему чудом удалось сбежать. Но преступники принялись звонить ему и шантажировать видео с издевательствами. Они требовали полмиллиона рублей, в противном случае грозились разослать эту запись друзьям и знакомым парикмахера. Но последний поспешил обратиться в полицию.

Все трое подозреваемых, которые к тому же находятся на российской территории с нарушениями миграционного законодательства, помещены в СИЗО. Правоохранители проверяют их на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.