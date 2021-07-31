Кыргызстанцы участвуют в молодежном форуме в России

Молодёжный форум российских соотечественников за рубежом "20.20" открылся в России. Участие в нем принимают представители 74 стран, включая Кыргызстан.

Форум инициирован Сообществом молодых соотечественников при содействии МИД РФ и других ведомств и организаций. Он проводится в смешанном формате и будет работать с 29 июля по 6 августа. Его площадки охватят три города: Москву, Самару и Волгоград. Для участников в онлайн-формате организуют специальную площадку, на которой будут проходить лекции, мастер-классы.

В своем приветствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: "Нынешний слет – яркий пример того, как инициативы юных активистов воплощаются в жизнь. Это важный элемент общих усилий по развитию движения проживающей за границей российской молодежи. В работе Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом данное направление остается в числе приоритетных".

"Отрадно, - продолжил глава МИД РФ, - что, несмотря на пандемию коронавируса, молодое "крыло" диаспоры демонстрирует свою сплоченность и оптимизм. Видим, что оно быстро адаптировалось к новым реалиям и продолжает свою полезную деятельность, в том числе по сохранению исторической памяти. Особо отмечу успешное проведение мероприятий, посвященных Дню Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны".

Сергей Лавров выразил уверенность, что форум "станет знаковым событием, будет способствовать дальнейшей консолидации нашей общины за рубежом, а насыщенная программа позволит его участникам ближе познакомиться с историей и культурой многонационального народа России".

Провести этот форум планировалось еще в сентябре 2020 года, но по причине пандемии его пришлось перенести. К участию в нем пригласили представителей русскоязычных организаций, сообществ, членов ассоциаций и объединений соотечественников в возрасте от 18 до 40 лет.

Одно из предложений, обсуждаемых на форуме, -создание образовательной программы для руководителей таких общин. Она, по замыслу, позволит овладеть новыми методиками организации молодежи и будет ориентирована на специалистов, которым необходимо налаживать контакт с подростками и учитывать специфику страны проживания.

"Сейчас проходила генерация идей по профильным площадкам. Конкретно наша площадка работала над направлениями стратегии развития соотечественников, проживающих за рубежом. Идеи, которые здесь прозвучали, мы будем включать в основной документ…Техническая часть, когда мы будем собирать все идеи - 6 августа", - цитирует ТАСС президента Общественного Объединения "Народный Собор" Кыргызстана Ивана Иванова.

Среди других предложений форума – проводить его ежегодно, разработать программу обмена, по которой ребенок может уехать на определенный период жить в семью в другую страну.

Программа самого форума включает деловую, культурную и досуговую части в Москве, Самаре, Волгограде. Состоятся пленарные заседания, круглые столы, мастер-классы, встречи с российской молодежью и представителями органов исполнительной власти, ответственных за реализацию государственной политики в отношении молодых соотечественников. Предусмотрена работа тематических групп, командообразование, нетворкинг, регламентные, культурные и экскурсионные мероприятия по памятным местам российской истории.