Японская баскетболистка потренировалась с нашими юными спортсменками

В Бишкеке руководитель Управления физической культуры и спорта Нурлан Токоноев встретился с представителями и волонтерами японского агентства "JICA". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Стороны обсудили вопросы о заключении меморандума и о возможности проведения волонтерами тренировочных занятий в спортивных школах города.

В рамках встречи волонтеры посетили столичную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва спортивных игр (СДЮШОР СИ) и японская баскетболистка Мисузу Огата провела тренировочное занятие с женской сборной командой СДЮШОР СИ по баскетболу совместно с тренерами Сергеем Носковым и Ниязом Исаковым.

"Совместные тренировки сопутствуют дальнейшему развитию международного спортивного сотрудничества. Обмен опытом же среди тренеров и спортсменов с волонтерами приведет к хорошему росту качества и профессионализма спортивного мастерства, как самих спортсменов, так и их тренеров", - отмечается в сообщении мэрии.