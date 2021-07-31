В Китае произошла новая вспышка COVID

Китай столкнулся с самой мощной после Уханя вспышкой коронавируса. Как сообщает агентство Синьхуа, обнаруженный в Нанкине вирус начал распространяться по всей стране. Установлено, что нынешняя вспышка связана с очень заразным вариантом коронавируса Дельта.

Китаю до сих пор удавалось в значительной степени удерживать вирус под контролем, закрывая границы и быстро предпринимая меры для искоренения местных вспышек. Но новая вспышка COVID, впервые обнаруженная в китайском городе Нанкин, распространилась на пять провинций и Пекин, а государственные СМИ назвали ее "самой обширной инфекцией после Уханя".

С момента первого обнаружения вируса в загруженном международном аэропорту Нанкина Лукоу 20 июля заразились почти 200 человек. Все рейсы из аэропорта Нанкина приостановлены до 11 августа. А 9,3 миллиона жителей города, в том числе приезжающие, начали проходить ПЦР-тестирование на коронавирус.

По сравнению с предыдущими случаями вспышек коронавируса в Китае, которые обычно ограничивались одним городом или несколькими близлежащими городами, эпидемия в Нанкине произошла в загруженном международном аэропорту. Авиапассажиры из разных регионов разнесли вирус по стране в такие места, как провинция Сычуань на юго-западе Китая и Ляонин на северо-востоке КНР, отметили эксперты.

Тестирование показало, что вирус распространился как минимум на 13 городов, включая Чэнду и столицу КНР Пекин. Однако, по мнению экспертов, вспышка все еще находится на ранней стадии и ее можно контролировать.

Как сообщил специалист по респираторным заболеваниям Первой больницы Пекинского университета Ван Гуанфа, высокозаразный штамм варианта Дельта способствовал быстрому распространению вируса по всей стране. Неожиданное и обширное заражение, начавшееся из Нанкина, оказывает сильное психологическое воздействие на общественность, многие из которых ослабили ежедневные усилия по защите или планировали свои летние каникулы, но теперь вынуждены отменить их.

Источником новой вспышки коронавируса в городе Нанкин в провинции Цзянсу, как предполагается, стали сотрудники аэропорта, которые убирали салон самолета после рейса из России. Они могли нарушить требования личной дезинфекции. В результате инфекция распространилась на других коллег, которые также отвечают за уборку мусора как на международных, так и на внутренних рейсах.