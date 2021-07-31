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Директорам ПТУ рассказали о грядущей оптимизации в их учреждениях

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 31 июля, в Министерстве образования и науки состоялось совещание руководства министерства с директорами средних профессиональных учебных заведений республики. Об этом сообщает пресс-служба МОиН.

На этот раз на совещании была получена информация по выполнению поручений, данных руководителям учебных заведений. Также были обсуждены социальные, хозяйственные вопросы, которые руководство учебных заведений не может решить самостоятельно.

В своем обращении к руководителям средних профессиональных учебных заведений министр Болотбек Купешев подчеркнул, что в период социально-экономических трудностей в стране, отрасль просвещения должна быть ближе к народу, не допускать незаконного потребления алкоголя и прилагать все усилия для обучения и воспитания необходимых специалистов.

"Моя самая ненавистная вещь-это коррупция! Я призываю всех вас избегать этого. Если кто-либо использует имущество государства в корыстных интересах, к нему обязательно применяются меры. За время моего пребывания на этом посту ни одно имущество, относящееся к системе образования, не может быть использовано в других целях, изъято заинтересованными силами, не допускается!" - сказал министр.

Также Купешев добавил, что от руководителей учебных заведений требуется активность, инициативность.

"Вы не должны успокаиваться на том, что довели жалобу до высшего руководства, а обратиться в местные органы власти и донорские организации и попытаться решить хозяйственные вопросы на местах",-сказал он.

В ходе совещания статс-секретарь Министерства Калысбек Шадыханов обратил внимание присутствующих на вопрос о внесении дополнений и изменений в законодательство в области образования и науки. Подчеркнув, что разработка проектов нормативных актов, способствующих преобразованию 99 средних профессиональных учебных заведений республики, - это требование времени, статс-секретарь призвал директоров к совместной работе в этом направлении.

А заместитель министра Айгуль Абдраева отметила необходимость оптимизации средних профессиональных учебных заведений. По ее словам, необходимо обратить внимание на подготовку специалистов, востребованных на рынке труда с учетом современных требований. Вместе с тем необходимо активизировать профориентационную работу.


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URL: https://www.vb.kg/404235
Теги:
Министерство образования, образование
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