Медаль МИД Кыргызстана вручена послу Германии

Чрезвычайному и полномочному послу ФРГ в КР Монике Иверсен за вклад в укрепление кыргызско-германского двустороннего сотрудничества присуждена ведомственная награда МИД Кыргызстана.

Награда стала заключающим аккордом в ее дипломатической миссии в нашей стране. К сожалению, хочется добавить. Предшественник Моники Иверсен, уезжая, сказал, что на этом посту его сменит один из лучших дипломатов Германии, которая сможет еще более укрепить открытые и доверительные отношения с вашей страной. Он оказался прав, что и подтверждает награда, врученная нашим министром иностранных дел госпоже послу.

"Особенность дипломатии Германии состоит в том, что она не преследует какие–либо скрытые цели, это всегда искреннее желание помочь. И, говоря о взаимоотношениях Германии с Кыргызстаном, следует отметить не только успешное политическое взаимодействие, но и важное сотрудничество в целях развития. Одна из целей - это укрепление стабильности. В конечном счете речь идет об улучшении условий жизни народа, что, в свою очередь, ведет к развитию демократических структур. Это и является тем мотивирующим фактором, который определяет политику правительства Германии в отношении Кыргызстана. Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель всегда выступает за диалог между нашими странами", - сказала Моника Иверсен в эксклюзивном интервью "Вечернему Бишкеку", с которым у госпожи посла сложились самые искренние отношения.

По ее словам, Германия поддержала Кыргызстан с первых месяцев его независимости. Посольство ФРГ было первым представительством стран Европейского союза, которое открылось в Кыргызстане. Речь идет не только о политическом присутствии. Крайне важным является сотрудничество в целях развития, которое тоже началось в 1991 году. Оно, как считает глава дипмиссии, концентрируется на двух основных направлениях, определенных правительствами Германии и Кыргызстане, это поддержка здравоохранения и устойчивое экономическое развитие.

Хорошие перспективы, по мнению Моники Иверсен, имеет сотрудничество в области защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата, образования, здравоохранения. Благодаря, в том числе госпоже послу, ускорилось подписание соглашения о государственно-частном партнерстве Минздрава и немецкой фирмы "Фрезениус" о предоставлении услуг гемодиализа, который кыргызстанцы теперь получают бесплатно. Успешно продвигается и другой кыргызско-немецкий проект по строительству перинатального центра, а также других объектов в рамках сотрудничества с Германским банком развития.