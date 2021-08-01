Тяжелоатлет из Кыргызстана занял 6 место на Олимпийских играх в Токио

Кыргызстанец Бекдоолот Расулбеков занял итоговое 6 место на Олимпийских играх в Токио.

Он выступал 31 июля в турнире по тяжелой атлетике в весовой категории до 96 кг, где всего были заявлены 10 спортсменов.

В толчке результат Расулбекова составил 208 кг, а суммарный результат 374 кг позволил ему занять итоговое 6 место.

Чемпионом Олимпийских игр с новым рекордом стал катарец Фарес Ибрахим Элбах, с суммарным результатом 402 кг. Второе место занял Валенилла Санчез из Венесуэлы с результатом 387 кг. И замкнул тройку призёров Антон Плесной, представлявший Грузию с результатом 387 кг.