Министерство юстиции КР проведет ротацию нотариусов

В Кыргызстане утвержден план ротации государственных гражданских служащих Министерства юстиции КР. Как отметили в Минюсте, ротация позволит снизить коррупционные риски и рациональнее использовать кадровый потенциал.

Должность государственного нотариуса, связанная с высоким уровнем коррупционных рисков, наряду с другими должностями, включена в перечень коррупциогенных должностей в системе Минюста Кыргызской Республики.

На сегодняшний день в стране 79 государственных нотариусов. Специалистов этого профиля в республике явно не хватает, поскольку число обращений населения за юридической помощью в разы возросло. Поэтому Министерством юстиции уже проработан вопрос об увеличении штатной численности государственных нотариусов. В настоящее время проводится работа по процедурным моментам в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе. Дополнительные штатные единицы распределены по республике с учетом плотности населения определенной местности и нагрузки государственных нотариусов.

Кстати, в республике 54 государственные нотариальные конторы, из них четыре в Бишкеке, по восемь в Ошской и Чуйской областях, по пять - в Нарынской и Баткенской областях, тринадцать - в Джалал-Абадской, семь - в Иссык-Кульской и четыре в Таласской области.