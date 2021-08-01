В Кыргызстане появится филиал Казанского федерального университета

Принято окончательное решение по вопросу открытия в Кыргызской Республике филиала Казанского федерального университета. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

Данный вопрос прорабатывался в соответствии с договоренностями о многостороннем сотрудничестве, достигнутыми по итогам встречи Президента КР Садыра Жапарова с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым (они встретились в рамках визита Садыра Жапарова в Россию в феврале текущего года). И был конкретизирован по результатам апрельского визита председателя Кабинета министров КР Улукбека Марипова в Казань.

И вот 30 июля члены наблюдательного совета КФУ на своём заседании единогласно утвердили решение об учреждении филиала данного вуза в Кыргызстане.

В заседании Наблюдательного совета Казанского федерального университета принял участие лично глава Татарстана Рустам Минниханов, а также делегация Кыргызской Республики во главе с заместителем руководителя администрации Президента КР Женишем Асанкуловым.

Во время своего выступления Рустам Минниханов отметил важность расширения взаимодействия с Кыргызстаном в торгово-экономической, научной и социальной сферах. И заявил, что появление филиала КФУ в дружественной республике будет способствовать укреплению двусторонних отношений между Кыргыызстаном и Россией. Минниханов призвал членов Наблюдательного совета поддержать данный образовательный проект.

Казанский федеральный университет, основанный в 1804 году, является одним из ведущих и старейших вузов России. Имеет высокую научно-техническую базу и по числу иностранных студентов КФУ занимает второе место среди российских университетов. По словам ректора Ильшата Гафурова, КФУ сегодня сотрудничает с 14 научно-образовательными центрами Кыргызстана, в нем обучаются 95 его граждан.

Напомним, что в Кыргызстане сегодня уже действуют вузы, образованные совместно с другими государствами, в том числе Кыргызско-Российский Славянский университет, Кыргызско-Турецкий университет "Манас", решается вопрос об открытии в республике филиала Московского государственного университета.