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В РФ некоторые мигранты могут лишиться возможности заниматься извозом

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- Евгений Денисенко
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В России водителей с серьезными заболеваниями могут автоматически лишат прав. Это предусмотрено проектом поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передаваться в ГИБДД.

Соответствующий законопроект, как сообщает газета "КоммерсантЪ", разработа министерствами внутренних дел и здравоохранения.

По информации Ъ, поправки подразумевают создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительского удостоверения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за время срока действия прав у водителей может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления транспортными средствами, что, в свою очередь, создает угрозу безопасности движения.

По новым правилам врач, во время медосмотра или оказания медпомощи обнаруживший у водителя такое заболевание, направляет его на "внеочередное медицинское освидетельствование" к врачу-специалисту.

Медицинская организация передает соответствующее сообщение в ГИБДД, после чего действие водительских прав автоматически приостанавливается, управление автомобилем в данном случае будет наказываться по статье 12.7 КоАП. Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстанавливает действие удостоверения.

При этом в случае выявления ограничений к управлению транспортным средством водителю предложат получить новые права с соответствующей отметкой, если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.

Напомним, что сегодня в России немало мигрантов, в том числе из Кыргызстана, работают таксистами. В 2017 году президент Владимир Путин поддержал идею депутатов Госдумы разрешить мигрантам из Кыргызстана работать в России по их национальным водительским удостоверениям. "Президент поддерживает обращение депутатов", - прокомментировал тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, напомнив, что русский язык по конституции Кыргызстана употребляется в качестве официального языка.

Соответствующая поправка "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" гласит: "С 1 июня 2017 года действует запрет управления транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. Данное положение теперь не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории РФ, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами".


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URL: https://www.vb.kg/404254
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, водительское удостоверение
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