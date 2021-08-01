В Кыргызстане усиливают контроль за гипертонией

В Кыргызстане отмечается крайне низкая выявляемость больных с гипертонией.

По результатам эпидемиологических исследований ИнтерЭпид и STEPS, распространенность артериальной гипертонии в Кыргызстане составляет всего 44-45%. На учете по поводу гипертонии состоят не более 10-15 процентов страдающих этим заболеванием. Это очень тревожная тенденция, поскольку именно гипертония чревата такими тяжелыми осложнениями, как инсульт, инфаркт, хроническая почечная недостаточность, слепота и деменция.

Как известно, в структуре общей смертности болезни сердечно-сосудистой системы занимают первое печальное место. Ежегодно от них умирает более 18 тысяч человек, а каждый день сердечные недуги уносят жизни 50 больных, некоторые из них не обращали внимания на свое давление и никогда не контролировали его. И, не исключено, что коронавирус, который чаще уносит жизни людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, увеличит уровень смертности в этом году.

Кардиологи Национального центра кардиологии и терапии, обеспокоенные сложившейся ситуацией, провели своего рода консилиум, решали, как улучшить контроль за артериальной гипертензией и ее выявляемость на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Как отмечалось на встрече, гипертония - это болезнь, при которой давление в сосудах становится опасным для здоровья. После 40 лет с ней сталкивается почти каждый 10 человек, после 50 лет - каждый пятый, после 60 лет - каждый третий. Молодые люди от этого недуга тоже не застрахованы.

У здорового человека с нормальными сосудами артериальное давление в покое не должно превышать 140/90. А лучше стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже. К развитию гипертонии могут привести стрессы, курение, ожирение, избыток соли в пище. Также среди факторов риска - нарушение функций эндокринной системы, заболевание почек, сахарный диабет, гиподинамия.