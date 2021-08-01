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В Кыргызстан доставили 1,25 млн доз вакцины Sinopharm

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- Н Крайнова
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В Кыргызстан доставили новую партию китайской вакцины Sinopharm от коронавирусной инфекции в количестве 1 млн 250 тыс. доз, закупленной за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Кабинет Министров КР выражает признательность Китайской Народной Республике за оказываемую поддержку в преодолении пандемии COVID-19, а также за содействие в вопросах приобретения вакцины", говорится в сообщении Кабмина.

Кабинет Министров призывает граждан вакцинироваться, обезопасив себя и своих близких.

Отметим, в начале июля текущего года по поручению руководства республики были закуплены 1 млн 100 тысяч доз китайской вакцины. Всего были закуплены 2 млн 350 тыс. доз.


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URL: https://www.vb.kg/404263
Теги:
вакцина, Китай, Кыргызстан, COVID-19
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