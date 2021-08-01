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Кыргызстанка Айпери Медет кызы поборется за бронзу Олимпиады в Токио

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- Н Крайнова
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На Олимпиаде в Токио на полуфинальном турнире по борьбе в весовой категории до 74 килограммов кыргызстанка Айпери Медет кызы проиграла пятикратной чемпионке мира Аделайн Грей из США со счетом 2:3.

Завтра, 2 августа, Айпери Медет кызы будет бороться за бронзовую медаль Олимпийских игр.

Также завтра проведут свои поединки борцы Акжол Махмудов, Узур Джузупбеков, Мээрим Жуманазарова.

Айпери Медет Кызы - киргизская спортсменка, борец вольного стиля, призёр индивидуального Кубка мира 2020 года, чемпионата Азии и Азиатских игр.


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URL: https://www.vb.kg/404264
Теги:
вольная борьба, Кыргызстан, Олимпийские игры
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