Кыргызстанка Айпери Медет кызы поборется за бронзу Олимпиады в Токио

На Олимпиаде в Токио на полуфинальном турнире по борьбе в весовой категории до 74 килограммов кыргызстанка Айпери Медет кызы проиграла пятикратной чемпионке мира Аделайн Грей из США со счетом 2:3.

Завтра, 2 августа, Айпери Медет кызы будет бороться за бронзовую медаль Олимпийских игр.

Также завтра проведут свои поединки борцы Акжол Махмудов, Узур Джузупбеков, Мээрим Жуманазарова.

Айпери Медет Кызы - киргизская спортсменка, борец вольного стиля, призёр индивидуального Кубка мира 2020 года, чемпионата Азии и Азиатских игр.