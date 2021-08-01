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Председатель Верховного суда КР посетила Токтогульский районный суд

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- Н Крайнова
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Сегодня, 1 августа 2021 года, председатель Верховного суда КР Нургуль Бакирова посетила Токтогульский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

С деятельностью судебного органа Нургуль Бакирову ознакомила председатель Токтогульского районного суда Назира Солпуева, которая руководит четырьмя судьями и 11 работниками аппарата суда.

"В ходе встречи с коллективом суда председатель Верховного суда остановилась на задачах, стоящих перед судебной системой в целом. Она подчеркнула приоритет неустанной работы по выработке единой судебной практики, взаимодействия с государственными органами, важность неукоснительного соблюдения требований закона и укрепления доверия общественности к судебной системе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Председатель отметила значительную роль судей, работников аппарата, судебных приставов и судебных исполнителей местных судов в проводимой судебно-правовой реформе в стране.

"Общественность ждет от судебной системы заметных изменений. В укреплении правосудия роль местных судов значительна. В этой связи важен профессионализм каждого из вас. Также необходимо быть вежливыми с гражданами", - поручила Нургуль Бакирова.

Отмечаем, что в ходе своей рабочей поездки по Джалал-Абадской области, которая прошла с 30 июля по 1 августа председатель детально ознакомилась с деятельностью Тогуз-Тороузского, Аксыйского и Токтогульского районных судов.


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URL: https://www.vb.kg/404265
Теги:
Верховный суд, Токтогульский район, Кыргызстан
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