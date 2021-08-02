Интриги вокруг выборов в Академии наук Кыргызстана набирают обороты

Выборы в академики и члены-корреспонденты НАН Кыргызстана назначены на пятое августа. А вокруг них уже развернулась ожесточенная борьба. В ход идут все средства - уговоры и даже угрозы. И не исключено, что в результате интриг за бортом могут остаться истинные ученые.

Как пояснил профессор, член-корреспондент НАН Кулубек Боконбаев, в соответствии с Уставом НАН КР и положением о выборах в НАН КР выборы академиков и членов-корреспондентов должны проводиться не реже одного раза в четыре года. Но по неизвестным причинам выборы не проводились в течение 11 лет. То есть дважды были нарушены Устав НАН и положение.

"Из-за этого 17 членов-корреспондентов, среди которых были выдающиеся ученые - лауреаты Государственных премий, основатели новых для республики научных школ - были лишены права участвовать в выборах академиков. Если бы часть из них была избрана, то места членов-корреспондентов стали вакантными, на них могли бы претендовать молодые, перспективные доктора наук. Но обновление корпуса академиков и омоложение состава членов-корреспондентов не состоялось. Ряд докторов наук и членов-корреспондентов не дождались выборов и ушли в мир иной", - отметил профессор Боконбаев.

Только через 11 лет 13 апреля этого года официально было опубликовано объявление о выборах академиков и членов-корреспондентов. К сожалению, из-за допущенных нарушений вокруг выборов сложилась непростая, а точнее сказать, скандальная правовая и этическая ситуация.

В соответствии с положением объявление о предстоящих выборах должно быть опубликовано не позднее, чем за 3 месяца до их проведения. То есть, если объявление было опубликовано 13 апреля, то они должны были пройти 13- 15 июля.

Но тут произошла очередная чехарда. Академия наук после критики в прессе о неправомочном проведении выборов приняла решение о переносе их на сентябрь-октябрь. И это было правильным решением. Но, кроме очень узкого круга посвященных, научной общественности было не известно кулуарное решение о переносе даты, и она усиленно готовилась к выборам в июле. Но потом их снова решили перенести, теперь на пятое августа.

Как считают профессор Боконбаев и его коллеги, все специальности, по которым объявлены выборы, сформулированы чрезвычайно обобщенно. Это привело к смешению разных научных дисциплин и к некорректной конкуренции претендентов. Зачем, например, смешивать специальности: "педиатрия, акушерство-гинекология, детская хирургия и ортопедия"; "хирургия, онкология, радиология" и т.п.? Поэтому очень интересно узнать: с какой целью допущено такое необоснованное смешение разнородных специальностей.

По мнению ученых, уже по подготовке чувствуется, что усилилась групповщина по родоплеменным и семейно-клановым принципам.

"Вызывает недоразумение объявление о выборах по южному отделению НАН КР. Согласно положению, все академики и члены-корреспонденты, избранные по квоте этого отделения с целью развивать науку в этом перспективном регионе, должны жить и работать в южных областях республики. Но все ранее избранные, за исключением одного академика, живут и работают в Бишкеке. И вновь предполагаемые претенденты по этой квоте будут, скорее всего, жить и работать тоже в столице. Зачем тогда проводить выборы по южному отделению, которого де-факто нет? Большая часть моей жизни связана с Академией наук, но такого ажиотажа, какой наблюдается сейчас вокруг нынешних выборов, не припомню", - говорит известный ученый.

Взгляд

Похоже, в ученом мире Кыргызстана назревает большой скандал. Cвязан он с выборами кандидатов на звание членов-корреспондентов и академиков, которые намечены на пятое августа.

И чем ближе дата, тем ожесточеннее битва. Такого напряжения перед предстоящим событием в истории страны, такой толпы ученых мужей, рвущихся в НАН, тем более при Союзе, никогда не было. На звание претендуют, по нашим сведениям, не менее ста кандидатов. Среди них бывшие чиновники, депутаты, министры, то есть люди, которые давно не имеют, по сути, отношения к высокой науке. Зато, поговаривают, имеют влиятельных и состоятельных родственников, и что некоторые уже якобы обеспечили себе звания, как говорится, не мытьем, так катаньем. Наверное, не погрешу против истины, если скажу, что такие претенденты меньше всего думают о науке, о развитии Кыргызстана.

Сейчас академическая общественность вспомнила, что президент Садыр Жапаров, будучи и.о., первым делом в ноябре прошлого года посетил НАН. Ученые, судя по всему, оценили этот шаг и слова, сказанные тогда Жапаровым. "За последние 16 лет ни один президент страны, ни премьер-министр не посещал Национальную академию. Надеемся, что ваш визит будет знаком того, что отношение к науке и трудам ученых изменится, что в дальнейшем принесет положительные результаты", - сказал на встрече президент академии Мурат Джуматаев.

Описывая нынешнее состояние научного сообщества, Садыр Жапаров выразил сожаление, что сегодня наша наука и общество живут обособленно друг от друга.

"Я думаю, что миссия ученых состоит в том, чтобы выборочно представлять стратегии правительства общественности, оказывать помощь исполнительной власти в установлении приоритетов. Мы уже потеряли много времени, и, к сожалению, десятилетиями наша наука сталкивалась с системными проблемами. А без науки не может развиваться ни экономика, ни государство в целом. Ученые - лицо общества, - отметил тогда Садыр Жапаров. - Поэтому хочу подчеркнуть, что наша страна остро нуждается в научной помощи. Основной областью научных исследований должна быть экономика".

Выборный марафон не за горами, но до сих пор нет в Интернете полной информации о кандидатах, чтобы каждый желающий мог познакомиться с деятельностью претендента, узнать о количестве публикаций в журналах с импакт - фактором, где указывается, насколько часто его статьи цитируются другими научными изданиями, какую пользу его исследования принесли народу, стране. То есть нет гласности, а без нее какая может быть открытая конкуренция среди претендентов?!

Поэтому в ученом мире все чаще раздаются голоса о переносе сроков конкурса, зачем действительно гнать коней. Тем более сейчас для выборов не самое подходящее время - коронавирус не отступает, в придачу еще и сезон отпусков. И, похоже, большинству не до надежд Жапарова на отечественную науку.