Нарын Айып иронизирует накануне выборов: "Кыргызстан - страна биофилософов"

Один из ведущих кыргызстанских публицистов Нарын Айып представил эксклюзивно для VB.KG свою статью "Кыргызстан - страна биофилософов" следующего содержания.

В августе (возможно, уже в четверг 5 августа. Официальные приглашения академикам и членкорам на выборы уже разосланы с приглашением к 9.00 именно 5 августа. – Ред.) должны состояться первые за последние 11 лет выборы академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук.

По уставу НАН, выборы должны проводиться не реже одного раза в 4 года, но этого не случилось уже дважды.

Ученые - деликатные люди: начальство нарушало устав, но мало кто возмущался. В Академии имеется президиум, который решает все вопросы между ежегодными общими собраниями. Эти собрания, как положено, проводились, произносились речи, представлялись отчеты, приходило даже республиканское начальство, правда, не самое высокое, но никто всерьез не возмутился - почему нарушается устав? В армии за такое можно угодить под трибунал, да и на гражданке сейчас за такие вещи судят и даже отбирают бизнес.

Можно предположить, что новых академиков не избирали за ненадобностью - Академию в любой момент могли расформировать, а территорию и здания отдать олигархам, понятно, не безвозмездно. Сами-то ученые все это понимали, но сказать ничего не могли. Решало большое начальство, которое само на ученые звания не претендовало (не тот уровень); но и создало в верхах такую атмосферу, что НАН никому не нужна.

Но после прихода к власти тогдашний и. о. президента Садыр Жапаров неожиданно посетил Национальную академию наук, чего не делали ни Бакиев, ни Отунбаева, ни Атамбаев, и произнес большую речь.

После этого Конституционное совещание заседало именно в здании НАН, результатом чего стало включение пункта об Академии наук в текст новой Конституции.

За последние 20-30 лет наука не предложила обществу идеи или проекты, которые оказали бы какое-либо воздействие на стратегию развития страны: макроэкономическую политику, реальный сектор экономики, технологический уклад или социальную сферу.

И потеря наукой в течение 30 лет ведущей роли в определении стратегии развития страны и разработке реально осуществимых технологических и опытно-конструкторских проектов была подчеркнута Садыром Жапаровым, который сказал: "Академия наук должна быть центром бурной деятельности, а не музеем".

Академическое же сообщество возликовало дежурными фразами о важности науки и впервые за многие годы решилось на выборы. Если бы в Академии заседали базаркомы, которые никогда своего не упустят, порядок в этом отношении давно был бы наведен. Слава Богу, до этого еще не дошло, но заделы появляются.

Объявление о выборах было опубликовано 13 апреля, и они должны были состояться в середине июля - через 3 месяца после объявления. Однако 4 мая появилось новое сообщение о дополнительных вакансиях - за менее чем за месяц случилось то, чего не происходило 11 лет.

Если бы организация науки была действительно научной, то списки кандидатов в академики и членкоры были бы давно обсуждены именно научным сообществом (и никем другим), составлены и согласованы настолько, что никто ни извне, ни изнутри не имел бы претензий, но наши академики, как оказалось, готовятся к серьезным событиям как студенты к экзаменам - лишь в последние часы.

Согласно Уставу самой Академии, после официального объявления о вакансиях нельзя менять ни количество вакансий, ни названия специальностей, по которым будут выборы, ни что-либо другое. Но и это обязательное положение было проигнорировано, и спустя месяц была объявлена дополнительная вакансия. И с этим нарушением правил ученые смирились.

Так что выборы теперь должны состояться в августе (или позже). Дату выборов вынуждены были передвинуть только после публичного возмущения нарушением положений Устава рядом авторитетных ученых.

Много вопросов вызывают и сами объявленные вакансии. Что это за специальности "Юридические науки и культурология" или "История и этносоциология"? Много ли соприкосновений между юриспруденцией с культурологией, чтобы выделять это в отдельную специальность? При этом в членкоры можно баллотироваться по специальности "Юриспруденция", а в академики - уже по специальности "Юридические науки и культурология".

В связи с чем вообще в Академии наук существуют две разные специальности - "Юриспруденция" и "Юридические науки и культурология"? И почему тогда этносоциология не добавлена к специальности "Политология" или что означает такая специальность как "Терапия, общественное здоровье, здравоохранение, социология"?

Имеются и такие экзотические специальности как "Биология и биофилософия" наряду с "Биомедициной и биофилософией".

Может быть, это сделано потому. что по всем другим классическим и фундаментальным направлениям философии кыргызские учёные все исследования завершили на много лет вперед и осталась только не замеченная Платоном, Сократом и Аристотелем биофилософия!

Если есть в двух ипостасях "Биофилософия", почему нет специальности "Биосоциология" и чем "Общественное здоровье" отличается от "Здравоохранения"?

Создается впечатление, что некоторые вакансии созданы под конкретных людей. Ведь физик-теоретик не сможет номинироваться на звание по специальности "Физика и атомная спектроскопия", если есть конкретный претендент-спектроскопист, и тем более по номинации "Физика конденсированного состояния" по той же причине.

Но почему бы всем физикам не баллотироваться по одной специальности "Физика"?

Если так дробить физику, каждый в своей микроотрасли окажется непревзойденным специалистом.

Почему наряду с классической специальностью "Химия" имеется еще "Химия и биология", по какой причине есть "Механика" и "Техническая механика", откуда вообще возникают такие разные специальности, как "Геомеханика", "Геотехнология", "Горное дело" и "Горные машины"?

Почему бы всем соответствующим претендентам не добиваться академических званий просто по специальности "Геология" или "Горное дело", а биофилософам - по специальности "Философия"?

Скорее всего потому, что тогда может возникнуть нежелательная конкуренция.

Поэтому, видимо, и возникает специальность и вакансия членкора по такой сомнительной отрасли науки, как "Транспорт".

Это как преподавание в сельской школе - нет учителя по математике, но есть спортсмен, так что для детей каждый день проводятся уроки физкультуры за счет часов математики.

Еще больше отдельных специальностей по медицине - из 15 объявленных, по которым в Отделении химико-технологических, медико-биологических и сельскохозяйственных наук 10 касаются медицины (хирургии). Причем во многих случаях на одну выделенную вакансию претендует только один человек.

А вот по специальности "Терапия, общественное здоровье и здравоохранение" на звание членкора претендует 8 человек!

По "Экономике" претендентов - 7.

Означает ли это, что, если все они наберут достаточное количество голосов, появится сразу 8 членкоров по медицине и 7 по экономике?

Может быть, эти новоявленные членкоры откроют новые оригинальные пути улучшения системы здравоохранения и взлета экономики одной из беднейших стран мира?

В подавляющем числе случаев специальности, по которым объявлены вакансии академиков, не повторяются в конкурсах на звания членкоров.

Это еще раз говорит о создании вакансий под конкретных людей.

То есть, если есть у нас полтора политолога, один из них может стать членкором по политологии.

А так как нет в стране кибернетиков - то и академиков никогда не будет.

Хотя можно было объявить какую-либо вакансию по очень нужной специальности и никого по ней не избирать, пусть она много лет будет вакантной, тогда бы, возможно, кто-то начал шевелиться в этом направлении, чтобы хотя бы занять "свободный слот".

Мы в который раз делаем не то, что нужно, а миримся с тем, что есть.

Некоторые, кто в нормальном научном учреждении за рубежом могли бы еле-еле стать доцентами или старшими научными сотрудниками, в Кыргызстане - профессора и академики.

У нас филологов и историков, как и медиков, - пруд пруди, но никто не занимается реформированием кыргызского языка, развитие которого пущено на самотек.

Докатились до того, что разрешили писать слова и термины так, как они слышатся. Потом сами ужаснулись и отменили это разрешение, но дамбу уже прорвало - теперь все пишут, кто во что горазд: "Алатоо" или "Жалалабат".

Для подготовки грамотных и думающих лингвистов не нужна дорогая аппаратура или дефицитные реактивы, необходимы только мозги, но вот с ними как раз напряженка.

Где это видано - в стране со столькими академиками и профессорами свой собственный государственный язык лежит на обочине столбовой научной дороги в бесхозном состоянии?

Еще хуже с историей самих себя - мы разглагольствуем про Великий каганат или Атиллу, а научной истории кыргызов как не было, так до сих пор и нет.

Зато мы можем гордиться наличием остепененных отечественных биофилософов.

Академия наук так и не смогла за 30 лет самостоятельности наладить связь с производством.

В обществе широкое распространение получило, например, кумысолечение, или уже на каждом углу продают напитки "Шоро", но их производство развивается достаточно кустарно, рецепты создаются почти без научной помощи "химиков и биологов".

Ведь в России еще в XIX веке научно определили наилучшую крепость водки в 40° и занимался этим не кто-нибудь, а Дмитрий Менделеев.

И вообще, во времена, когда республика из индустриально-аграрной превращается в аграрную, и еще неизвестно, достойна ли она даже этой характеристики, само сельское хозяйство для ученых не в чести.

Из всех объявленных вакансий только 2 касаются сельского хозяйства, а из 126 претендентов на высокие научные звания только пятеро являются докторами сельскохозяйственных или ветеринарных наук.

В нашей аграрной стране больше всего ученых-медиков. А еще больше политиков, включая физиков со всеми лириками.

Без заблаговременных политических действий ни доктором наук, ни членкором или академиком не станешь.

- Так что всем кандидатам и докторам биологических, технических, химических и всех других "околовсяческих наук" пора уже автоматически присваивать политические степени и звания, - саркастически резюмирует Нарын Айып.

Автор: Нарын Айып